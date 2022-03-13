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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن "حياة كريمة" ..

الكشف على 305 مواطنين خلال قافلة طبية في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، قافلة طبية مجانية في الوحدة الصحية لمدينة حلايب جنوبي المحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، برعاية  عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتحت إشراف  الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وبحسب بيان مديرية الصحة  بالمحافظة،  تم توقيع الكشف وصرف العلاج  لـ 305 حالات بمختلف التخصصات الطبية، وإجراء 51 فحصا معمليا،  و37 أشعة وسونار،  بالإضافة إلى إجراء31 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي،  وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن المحافظة

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