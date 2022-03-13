ميرا أحمد : فخورة أني أول مصرية تحصد جائزة عالمية في الرماية | شاهد

قالت " ميرا أحمد " الحاصلة على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للرماية ، إن فترة التمرين على البطولة كانت قصيرة جدا ، ولكنها كانت على درجة عالية من التركيز ، وكان تحديا بالنسبة لها أن تفوز بها .

وأضافت " ميرا أحمد " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن التدريبات لم تكن سهلة أبدا ، وكانت على مدار اليوم ، ومن خلال برامج ، وأنظمة غذائية ، متابعة : " مكنتش بعمل حاجة غير أني بتمرن وأكل وأنام " .

وأكملت " ميرا أحمد " : كنت بلعب خماسي حديث إلى جانب ألعاب القوى ، ومدربي شاف أن عندي موهبة بالفطرة في الرماية .

واسترسلت " ميرا أحمد " : كنت فخورة جدا أن أكون أول مصرية تحقق بطولة عالمية ، والأرض مكنتش سيعاني ، وطموحي كلية الهندسة الطبية.

