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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ميرا أحمد : فخورة أني أول مصرية تحصد جائزة عالمية في الرماية | شاهد

ميرا أحمد الحاصلة
" ميرا أحمد " الحاصلة على الميدالية البرونزية

قالت " ميرا أحمد " الحاصلة على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للرماية ، إن فترة التمرين على البطولة كانت قصيرة جدا ، ولكنها كانت على درجة عالية من التركيز ، وكان تحديا بالنسبة لها أن تفوز بها .

وأضافت " ميرا أحمد " ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن التدريبات لم تكن سهلة أبدا ، وكانت على مدار اليوم ، ومن خلال برامج ، وأنظمة غذائية ، متابعة : " مكنتش بعمل حاجة غير أني بتمرن وأكل وأنام "  .

وأكملت " ميرا أحمد " : كنت بلعب خماسي حديث إلى جانب ألعاب القوى ، ومدربي شاف أن عندي موهبة بالفطرة في الرماية .

واسترسلت " ميرا أحمد " : كنت فخورة جدا أن أكون أول مصرية تحقق بطولة عالمية ، والأرض مكنتش سيعاني ، وطموحي كلية الهندسة الطبية. 
 

الرماية بطولة العالم للرماية توك شو صباح الخير يا مصر

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