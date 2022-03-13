برلماني في طلب إحاطة: تصريحات «المنوفي» عن ارتفاع الأسعار خطيرة.. وأطالب بالتحقيق فيها

وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب تصريحات حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية التى أكد فيها أن تجار التجزئة والسوبر ماركت والمحلات الصغيرة بريئون براءة كاملة من ارتفاع أسعار السلع التى تشهدها الاسواق وأن سبب الارتفاع فى الاسواق هم المنتجين والمستوردين وأيضا أصحاب المخازن بالخطيرة ، مطالباً من الحكومة التحقيق فى هذه التصريحات.

واتهم "شمس الدين" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جميع المحافظين بأنهم وراء الارتفاع الكبير وغير المبرر فى غالبية أسعار السلع، مؤكداً أن المحافظين فى مقدمة من تقع عليهم المسئولية الكاملة للرقابة على الأسواق والأسعار داخل نطاق محافظاتهم.

وتساءل النائب السيد شمس الدين، أين جميع المحافظين من النجاحات الكبيرة التى حققتها وزارة الداخلية ومباحث التموين داخل نطاق محافظاتهم من القبض على مافيا وأباطرة احتكار وتخزين الآلاف من الأطنان من مختلف السلع الأساسية وفى مقدمتها الدقيق والزيت والقمح والارز وغيرها من السلع مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت رؤيته ثاقبة عندما اصدر تكليفات واضحة وحاسمة المحافظين بشأن احتكار السلع وتخزينها لرفع اسعارها وهذه التكليفات عقد من أجلها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً عاجلاً لمجلس المحافظين برئاسته وأبلغها علناً المحافظين ولكن وللأسف الشديد لم نر أو نشاهد قيام المحافظين بأى جولات مفاجئة على الاسواق لضبط المخالفين واحالتهم الى المحاكمات العاجلة.

وكان حازم المنوفى قد أكد أن التاجر مجرد وسيط بين المستهلك والمصنع و ايضا المستورد، ويبيع بهامش ربح ثابت وبسيط، وقد أكد أن الزيادات التي حدثت في الأسعار فى الأسواق يسأل عنها المستوردون وأصحاب المصانع الذين ينتجون هذه السلع المنتجة محلياً أو المستورد.

وأضاف أيضاً أن زيادة الأسعار ليست في مصلحة تاجر التجزئة نهائيًا، لأنه يحتسب على هامش ربح ثابت، وزيادة الأسعار أيضًا ستقلل من هامش الربح ومن المبيعات.

وتابع فى حديثة عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، بأن قرار وزارة التجارة والصناعة فى مصر بوقف تصدير الفول والعدس والمكرونة و ايضا الدقيق سيخفض أسعار هذه المنتجات بالاسواق ، مطالبا ايضا بتشديد الرقابة على محتكري السلع بكل قوة.

وأشار المنوفى فى تصريحاته إلى أن الزيادات مؤخرا شملت عدة سلع غذائية فى الاسواق من بينها السكر الذي سجل زيادة تتراوح بين 2 جنيه و4 جنيهات، وقد ارتفع أسعار الدقيق من جنيهين إلى 4 جنيهات أيضاً، كما ارتفعت الكرتونة من البيض لتسجل 60 جنيهاً، والتي كان ثمنها قبل اشهر 35 جنيهاً فقط.

ونوّه المنوفي فى تصريحاته إلى أن ارتفاع أسعار لتر زيت الطعام من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات، وقد ارتفاع أسعار السمن الفرن حوالى 15 جنيهاً، وارتفاع أسعار الإندومي من 5 جنيهات إلي 7 جنيهات، وقد ارتفاع أسعار الجبنة الطازة من 20 الي 30 جنيهاً، وأيضاً ارتفع أسعار المكرونة من 4 إلى 6 جنيهات.

ولفت ايضا إلى ارتفاع أسعار السلمون الباتريل فى الاسواق من 17.5 جنيه الي 22 جنيها وهذا بالنسبة للحجم الكبير, والحجم الصغير من 8.5 الي 11 جنيهاً, اما اللبن الجاموسي من 11 جنيهاً الي 14 جنيهاً, والارز في بداية الموسم كان الطن سجل 5 الاف جنيه ووصل الان إلي 10 آلاف جنيه.

و قد ألمح إلى ارتفاع عبوة البرجر من 4 الي 7 جنيهات، و قد ارتفعت اسعار الاندومي 1 جنيه للأكياس و2 جنيه للكوب الجاهز، و اعلن عن ارتفاع اسعار الجبنة الفلمنك والشيدر النيوزلاندي بقيمة 20 جنيها للكيلو الواحد .