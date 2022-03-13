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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

بشرى للمواطنين .. أسعار السلع تنخفض خلال يومين.. فيديو

الحكومة تواجه ارتفاع
الحكومة تواجه ارتفاع أسعار السلع في الأسواق

يومان وتنخفض أسعار السلع .. هذا ما أكده علاء  عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، ردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، "هل وصلنا للسقف الأعلى لمستويات الأسعار جراء التضخم العالمي  والأزمة الأوكرانية الروسية  أم أن هناك زيادات أخرى متوقعة؟". 

زيادة الأسعار

أمين عام اتحاد الغرف التجارية قال :"إحنا مش بس وصلنا لذروة الأسعار، لا بالعكس، عدينا ده وبدأنا في تراجع الأسعار.. اليوم فقط أسعار الجملة بالنسبة للأقماح والعديد من السلع بدأت في الانخفاض والتراجع". 

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وتوقع عز أن يتواصل ذلك خلال الأيام المقبلة وأن ينتقل إلى مستوى أسعار الجملة للمستهلك". 

وذكر أن الأهم في هذه الحلقة  الاجتماعات المكوكية التي عقدت على مدار الأيام والساعات الماضية  برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي  وعضوية وزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة، حيث  جرت الاجتماعات على مستوى منتجي  كل سلعة  على حدى بدأت بمنتجي الزيوت، حيث  سيبدأون في ضخ الزيوت عبر مبادرة " أهلاً رمضان " بأسعار ما قبل الزيادة بدء  من يوم 15 مارس". 

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وواصل: "نفس ذلك سيسري على سلع أخرى مثل اجتماعات الوزراء مع منتجي الدواجن، حيث تقرر تخفيضات وغدًا سيستكمل  الأمر". 

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وللمزيد حول تخفيض أسعار السلع بعد زيادتها بشكل ملحوظ في الأسواق خلال الأيام الماضية شاهد الفيديوجراف التالي:

اسعار السلع زيادة الاسعار روسيا وأوكرانيا أوكرانيا الغرف التجارية

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