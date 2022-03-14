أنغام تنفي زواجها بحسين فهمي خلال حفل الكويت.. "فيديو"

زواج أنغام وحسين فهمي.. شائعة خطفت الأنظار لـ المطربة أنغام بعد إحيائها حفل فبراير الكويت، الذي شاركت فيه وقدمت حفلها يوم الخميس الماضي .

أنغام وحسين فهمي

استغلت المطربة أنغام وجودها في الكويت لترد على الشائعات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة، خاصة شائعة زواجها من الفنان حسين فهمي، وهي الشائعة التي أثيرت في الأيام القليلة الماضية.

وردت المطربة أنغام على هذه شائعة زواجها من الفنان حسين فهمي مؤكدة أنها انتابتها حالة من الضحك عندما علمت بها، وهو الأمر الذى يؤكد أنها مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

وللمزيد حول حقيقة زواج حسين فهمي وأنغام شاهد الفيديوجراف التالي: