نور الشربيني تواجه تيني جيليس فى دور الـ 32 لبطولة بلاك بول للاسكواش

تشهد اليوم بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش مباريات هامة فى دور ال 32 حيث تواجه نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا البلجيكية تيني جيليس وتصطدم هانيا الحمامى بالإنجليزية لوسى تورميل فيما تواجه نور الطيب اليكساندرا فولر من جنوب افريقيا وتواجه سلمى هانى الأسترالية دونا لوبان

وتقام بطولة بلاك بول خلال الفترة من 12الى 17مارس الجارىء بملاعب نادى بلاك بول ويشارك فى البطولة 48لاعبة يمثلون 20دولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش

من ابرز اللاعبات المشاركات فى البطولة نور الشربيني ونوران جوهر المصنفة الثانية على العالم وهانيا الحمامى المصنفة الثالثة

وتشهد البطولة مشاركة اللاعبة نور الطيب التى تسعى لعودتها المتميز فى التصنيف الدولى.



واكد محمد رائف مدير عام البطولة أن بطولة بلاك بول أصبحت واحدة من أهم البطولات فى العالم وتحظى على اهتمام كبير من جميع وسائل الإعلام العالمية وخاصة فى ظل مشاركة جميع اللاعبين المصنفين عالميا.

وواصل أن نادى بلاك بول ينظم سنويا بطولتين واحدة فى شهر مارس والثانية فى ديسمبر.

ووجه رائف الشكر للدكتور اشرف صبحى وعاصم خليفة على مساندتهما لإنجاح جميع البطولات التى ينظمها النادى.