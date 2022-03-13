عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نور الشربيني تواجه تيني جيليس فى دور الـ 32 لبطولة بلاك بول للاسكواش

صدى البلد

تشهد اليوم بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش مباريات هامة فى دور ال 32 حيث تواجه نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا البلجيكية تيني جيليس وتصطدم هانيا الحمامى  بالإنجليزية لوسى تورميل فيما تواجه نور الطيب اليكساندرا فولر من جنوب افريقيا وتواجه سلمى هانى الأسترالية دونا لوبان  

وتقام بطولة بلاك بول خلال الفترة من 12الى 17مارس الجارىء بملاعب نادى بلاك بول ويشارك فى البطولة 48لاعبة يمثلون 20دولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش

من ابرز اللاعبات المشاركات فى البطولة نور الشربيني ونوران جوهر المصنفة الثانية على العالم وهانيا الحمامى المصنفة الثالثة  

وتشهد البطولة مشاركة اللاعبة نور الطيب التى تسعى لعودتها المتميز فى التصنيف الدولى.


واكد محمد رائف مدير عام البطولة أن بطولة  بلاك بول أصبحت واحدة من أهم البطولات فى العالم وتحظى على اهتمام كبير من جميع وسائل الإعلام العالمية وخاصة فى ظل مشاركة جميع اللاعبين المصنفين عالميا.

وواصل أن نادى بلاك بول ينظم سنويا بطولتين واحدة فى شهر مارس والثانية فى ديسمبر.

ووجه رائف الشكر للدكتور اشرف صبحى وعاصم خليفة على مساندتهما لإنجاح جميع البطولات التى ينظمها النادى.

الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب جنوب افريقيا نور الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

وفاة النائبة السابقة أنيسة حسونة بعد صراع مع المرض

رغم الحرب.. شحن 126 طن قمح من روسيا وأوكرانيا إلى مصر

ليس بهين .. منى عبد الغني تدخل المستشفى بعد تعرضها لحادث

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

مشاهد خادشة.. فيلم "صالون هدى" في مرمى هجوم السوشيال ميديا

أحد أكبر التجار.. سقوط «توتا» بحوزتها كميات من الهيروين بالغربية

موضوعات متعلقة

مساعد فيريرا: سعيد بالتواجد في الزمالك وسنعمل بقوة من أجل إسعاد جماهيره

ترشيحاتنا

سر تمرد طارق حامد.. مرتضى منصور: "أقبل رأس كل واحد في جمهور الزمالك"

فارين من الحرب الروسية.. انقلاب حافلة تقل نحو 50 أوكرانيًا في إيطاليا

وزير المالية الروسي: العقوبات جمدت 300 مليار دولار من احتياطياتنا

الزراعة: إعلان خلو منشآت من الدرن البقري والبورسيلا يفتح آفاقا تصديرية جديدة

للاستفادة من ارتفاع الأسعار.. توجيهات بزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

ضبط 88 طن دقيق وزيت وسمن حاول صاحب مخزن بالوراق احتكارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل خارق.. أمريكي يسافر إلى أوكرانيا ويعبر الحدود لإنقاذ ابنته

طفلة تحت القصف.. أوكرانية تضع مولودة رغم إصابتها في الحرب

نشرة المنوعات.. جمل يقتل رجلين.. أفعى تقفز فوق ظهر رجل

لحظة قفز أفعى سامة فوق ظهر رجل.. شاهد ما حدث له|فيديو

فيديو

رموز هيروغليفية كشفت اللغز.. سر قناع الموت المحير للعلماء

القلب كلمة السر .. كل ما تريد معرفته عن الموت المفاجئ “فيديو”

شنط ياسمين صبري المثيرة للجدل.. وصلت لـ مليون و300 ألف

ليلة النصف من شعبان وفضلها وكيفية إحيائها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ