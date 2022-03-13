عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى لوزير التموين: يجب توفير المنافذ المتحركة و"أهلا رمضان" في القرى

صدى البلد

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بتوفير المجمعات الاستهلاكية ومنافذ أهلا رمضان داخل القرى. 

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس تحدث عن المزارعين، وطالب بزيادة حافز توريد القمح لهم، قائلا "عاوز يدعم المواطن ويساعده ودول بيمثلوا 60% من الشعب".

وقال أحمد موسى،: "ودُّوا القرية، وشوفوا هيشتروا ولا لأ، الناس بتضرب أخماس في أسداس، ابعتلها عربيات متحركة زي منافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وأنا عندي 4500 قرية و32 ألف نجع وكفر، وهما دول اللي أركز عليهم".

وتابع أحمد موسى: "عندك مواطن يعيش في قرية، فقير وغلبان، ومايقدرش يجيب قزازة الزيت بـ30 جنيه غير مرة واحدة، ومايقدرش يجيب لحمة غير مرة في الأسبوع، وأنا بقول الكلام ده؛ لأني اتربيت في قرية بسوهاج، وعارف ظروف الناس، لو الناس ما اشتغلتش؛ متعرفش توكل أولادها ولازم أوفَّرلهم ده".

وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، يعرف معاناة أهل القرى، لذا أرجو من حضرتك أن تذهب المنافذ المتحركة إلى القرى. 

أحمد موسى وزير التموين الإعلامي أحمد موسى الدكتور علي المصيلحي المجمعات الإستهلاكية علي المصيلحي وزير التموين اهلا رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة وأمطار خلال ساعات

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

"شرخ بالجمجمة" وكسور متفرقة .. استبعاد شبهة الوفاة الجنائية لـ زياد إيهاب حارس مرمى الأهلي

الأهلي يعلن إقالة الجهاز الفني لفريق اليد

تفاصيل سقوط حارس مرمي ناشئي الأهلي من شرفة منزله.. والجيران: كان طيبا

وفاة زياد إيهاب حارس مرمى فريق 2003 بالأهلي

النيابة تصرح بدفن جثمان زياد حارس الأهلي إثر سقوط من شرفة منزله

ترشيحاتنا

أبو العينين يعزي الدكتور أحمد فتحي سرور في وفاة شقيقه

إصابة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بفيروس كورونا

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة .. ونشاط للرياح حتى نهاية الأسبوع

عبدالسند يمامة يكشف سبب تراجع هاني سري الدين عن الترشح لانتخابات رئاسة الوفد.. صور

هل يجوز الصلاة في السيارة ؟.. احذر أداء الفريضة بهذه الحالة

روسيا تهدد بسداد الديون السيادية الخارجية بالروبل بدلا من الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بطاطا بالبشاميل.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

تموين القاهرة تضبط سلعا مخزنة في المرج قبل طرحها للبيع بأسعار مرتفعة

ابنة عبد الباسط حمودة تحتفل بحفل خطوبتها

توافد النجوم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز البافتا في لندن.. صور

فيديو

بشرى للمواطنين .. أسعار السلع تنخفض خلال يومين.. فيديو

كرمتها السيدة انتصار السيسي.. تعرف على رحلة مرض أنيسة حسونة.. فيديو

كيف أصبح شكله الآن..فنان وسيم اعتزل في بداية مشواره ليكون طبيبا مرموقا

رموز هيروغليفية كشفت اللغز.. سر قناع الموت المحير للعلماء

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ