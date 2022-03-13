أحمد موسى لوزير التموين: يجب توفير المنافذ المتحركة و"أهلا رمضان" في القرى

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بتوفير المجمعات الاستهلاكية ومنافذ أهلا رمضان داخل القرى.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس تحدث عن المزارعين، وطالب بزيادة حافز توريد القمح لهم، قائلا "عاوز يدعم المواطن ويساعده ودول بيمثلوا 60% من الشعب".

وقال أحمد موسى،: "ودُّوا القرية، وشوفوا هيشتروا ولا لأ، الناس بتضرب أخماس في أسداس، ابعتلها عربيات متحركة زي منافذ وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وأنا عندي 4500 قرية و32 ألف نجع وكفر، وهما دول اللي أركز عليهم".

وتابع أحمد موسى: "عندك مواطن يعيش في قرية، فقير وغلبان، ومايقدرش يجيب قزازة الزيت بـ30 جنيه غير مرة واحدة، ومايقدرش يجيب لحمة غير مرة في الأسبوع، وأنا بقول الكلام ده؛ لأني اتربيت في قرية بسوهاج، وعارف ظروف الناس، لو الناس ما اشتغلتش؛ متعرفش توكل أولادها ولازم أوفَّرلهم ده".

وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، يعرف معاناة أهل القرى، لذا أرجو من حضرتك أن تذهب المنافذ المتحركة إلى القرى.