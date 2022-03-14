أشهرها النوع المصري.. تعرف على أنواع وأسعار فوانيس رمضان بمطروح هذا العام

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم والذى مازلنا في مصر نحتفظ ببعض العادات والتقاليد الموروثة والتى ترتبط بهذا الشهر الكريم.



وتعد فوانيس رمضان أحد أهم عادات الأسر للاستعداد لشهر رمضان لإسعاد أبناءهم وإدخال البهجة عليهم.



“صدى البلد” تجولت فى شوارع مدينة مرسي مطروح لرصد عروض المحال التجارية لفوانيس رمضان وانواعها وحركة الإقبال عليها.



يقول عبد الهادي فرج صاحب محل لبيع الفوانيس بشارع اسكندرية أن فوانيس رمضان عادة يحرص عليها الأسر لاسعاد وإدخال البهجة فى نفوس أبنائهم ففرحة رمضان لا تكتمل إلا بالفانوس والذى يشهد كل عام تطوير فى صناعته.



وأضاف أن يتم توفير الفوانيس المتنوعة بكافة الاسعار التى تناسب كافة الدخول لافتا أن الأسعار تبدء من 20 جنيه وحتى 150 للفنوس المصرى بينما يبدء المستورد من 35 جنية وحتى 150 .

وأشار أنه يتم الاستعداد بتوفير الفوانيس وزينة رمضان بدء من شهر شعبان مع إضافة انواع واشكال جديدة كل عام .



وأوضح أن حركة الاقبال على شراء الفوانيس متوسطة حتى الآن لافتا أنه يتوقع زيادة حركة الشراء قبل حلول شهر رمضان باسبوع وحتى اول الشهر الكريم.

وعن أهم أنواع الفوانيس

قال عبد الغنى فرج أن هناك إقبال من أهالى مطروح على شراء الفوانيس خاصة المصرى والمصنوع من الخشب والذى يبدء من 20جنيه إلى 100 جنيه لافتا أن كل نوع من انواع الفوانيس يفضلة سن معين لافتا أن الخشب باحجامة يناسب الشباب والخطاب بينما يفضل الأسر شراء الفوانيس المستوردة لابناءهم والتى تقوم بحركات مختلفة وتصدر اصوات مثل ، ميكي ماوس وبوجى واسبايدر مان وبن تن والعربة وسندرلاند والعروسة والحصان المتحرك

والجمل، و عروسة بلورة .

وأشار أن أسعار الفوانيس لما تختلف كثيرا عن العام الماضي لافتا أن الزيادة لا تتعدى جنيهات بسيطة عن العام الماضي.

فوانيس رمضان بمطروح