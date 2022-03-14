محافظة المنيا تحتفل بعيدها القومي 103 .. الجمعة

تحتفل محافظة المنيا الجمعة القادم بعيدها القومي رقم " 103" وتتضمن الفعاليات تكريم 60 رياضي تميزوا على مدار العام في احتفالية كبرى تنظمها مديرية الشباب والرياضة كما سيتم انطلاق ماراثون للدراجات بداية من مركز شباب دماريس وحتى نادي المنيا الرياضي، وسيتم تنظيم طابور للعرض بمشاركة كافة الجهات التنفيذية والوحدات المحلية التسع.

كما سيضع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يوم الجمعة القادم 18 مارس، اكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بالإضافة لأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد ديوان عام المحافظة، ويشارك أهالي محافظة المنيا الاحتفالية بحضور حفل الموسيقى العربية "فرقة التخت العربي".

ويتقدم محافظ المنيا، بأصدق التهانئ القلبية لأهالي المحافظة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعم الخير والامن والأمان على بلادنا الغالية تحت القيادة الرشيدة، لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يوجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداءا له.

وسيفتتح المحافظ عددا من المشروعات الخدمية والتنموية التي تم الانتهاء منها بمختلف القطاعات بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.