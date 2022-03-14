أمرأة أرستقراطية.. تفاصيل دور دينا في مسلسل ملف سري

كشفت الفنانة دينا، كواليس دورها في مسلسل ملف سري، مؤكدة أنه سيتم عرضه في شهر رمضان 2022.

وأضافت دينا، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، : اقدم دور إمرأة تدعي فريدة، وهي إمرأة أستقراطية وكل همها جمع الأموال.

وتابعت الفنانة دينا، أن فريدة متزوجة من رجل لا تحبه، وتتعرض لحادث يجعلها مادية أكثر، مستدركة أن المسلسل تدور أحداثه في عام ٢٠١٣، ولا يتعرض للسياسة تماما.

ونشرت النجمة عائشة بن أحمد بوستر شخصية مريم في مسلسل ملف سري، الذي تنافس به في دراما رمضان 2022، وتتعاون فيه للمرة الأولى مع النجم هاني سلامة، لتحكي من خلاله قصة مريم العائدة من أوروبا، لتخوض صراعات عائلية لم تكن في حساباتها.

ويشارك عائشة بن أحمد في بطولة المسلسل النجوم هاني سلامة، ماجد المصري، نضال الشافعي، ميرهان حسين وإدوارد، وهو من تأليف محمود حجاج، إنتاج مجموعة فنون مصر، ومن إخراج حسن البلاسي.