إسعاد يونس وسليمان عيد وكريم عبدالعزيز يبدعون في تيك توك الغزالة رايقة

أبدع الفنان سليمان عيد والفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة إسعاد يونس، في عمل تيك توك على أغنية الغزالة رايقة، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي.



قال الفنان كريم محمود عبد العزيز، إن المخرج بيتر ميمي استطاع قراءة أدواتي بشكل جيد، مضيفا أنه أخرج فيلم موسى في الصيف الماضي.

وأضاف كريم محمود عبد العزيز، في حوار مع الاعلامية اسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء الإثنين، أن جاءت فكرة تقديم فيلم موسى بعد أن قدمت أدوارا مختلفة وكنت أبحث عن شيء مختلف، متابعا أن المخرج بيتر ميمي كلمني للمشاركة في فيلم موسى.

وتابع الفنان كريم محمود عبد العزيز، أن بعد أن قرأت أوراق فيلم موسى شعرت بالفرحة بالعمل الرائع، لافتا إلى أن تصوير العمل كان في غاية الروعة والراحة النفسية.

وأكد الفنان كريم محمود عبد العزيز، أن فيلم موسى من الأعمال الفنية القريبة لي في مشواري الفني، مشيرا إلى أنه قدم دور شاب يعاني شبه مرض التوحد.



