لجنة التخطيط بالأهلي تأمل عودة بدر بانون وعدم إطالة غيابه

أكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ستعقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقب مواجهة المريخ السوداني يوم الجمعة المقبلة في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتابع شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس : "تدرس لجنة التخطيط عدم مناقشة ملف مستقبل بدر بانون مدافع الفريق الذي يعاني من مضاعفات فيروس كورونا خلال الاجتماع بعد اقتراب غيابه لمدة 3 أشهر عن الملاعب بسبب إصابته".

وواصل: "تأمل لجنة التخطيط في عودة بدر بانون وعدم إطالة مدة غيابه بسبب إصابته خاصة أن اللاعب سيخضع لفحص طبي وأشعة رنين ورسم قلب خلال أيام".