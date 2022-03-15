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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 6.5 مليار دولار.. أمريكا تستعد لإرسال دعم شامل إلى أوكرانيا

أمريكا وأوكرانيا
أمريكا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، كريستوفر شيروود، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات العسكرية الجديدة الخاصة بأوكرانيا ستشمل قدرات مضادة للطائرات ومضادة للدروع ومعدات تكتيكية وذخيرة أسلحة صغيرة وإمدادات طبية ودعما استخباراتيا.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال شيروود: “تشمل الميزانية البالغة 6.5 مليار دولار دعم عمليات بعثة الدفاع الأمريكية، ونشر الأفراد ودعما استخباراتيا في منطقة مسؤولية القيادة الأوروبية الأمريكية. ومن 6.5 مليار دولار، 3.5 مليار دولار لزيادة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا”.

وقال شيروود إنه على الرغم من أن أنواع وكميات المعدات المحددة لأوكرانيا قد تختلف، فإن وزارة الدفاع ستنظر في القدرة المضادة للطيران والقدرة المضادة للدروع والأسلحة الصغيرة والذخيرة والعتاد التكتيكي والوجبات الجاهزة للأكل والإمدادات الطبية.

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