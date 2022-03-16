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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تتعاون مع فولكس فاجن لبناء سيارات كهربائية جديدة.. تفاصيل

فورد تتعاون مع فولكس
فورد تتعاون مع فولكس فاجن لبناء سيارات كهربائية جديدة

أعلنت كل من Ford و Volkswagen في يوليو 2019 عن توسيع شراكتهما مع شركة Blue Oval للحصول على سيارة كهربائية تعتمد على منصة VW's MEB حيث ستكون سيارة كروس أوفر خالية من الانبعاثات سيتم تصنيعها في مدينة كولونيا وستظهر لأول مرة رسميًا في العام المقبل، تم تأكيد سيارة كهربائية ثانية قائمة على MEB من قبل الشركتين في بيان صحفي رسمي.

فورد تتعاون مع فولكس فاجن لبناء سيارات كهربائية جديدة

أعلنت شركة فورد عن استراتيجيتها للكهرباء في أوروبا حيث ستطلق العلامة التجارية ثلاث سيارات كهربائية جديدة حتى عام 2024، لتنضم إلى موستانج ماك إي ومتوفر بالفعل موستانج ماك إي جي تي، الأول سيكون كروس أوفر متوسط ​​الحجم مع التخطيط لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام وإطلاق السوق المقرر في عام 2023، ومن المحتمل أن تكون هذه نسخة فورد من فولكس فاجن ID.4.

فورد تتعاون مع فولكس فاجن لبناء سيارات كهربائية جديدة

ستطلق فورد بعد حوالي عام سيارة كروس أوفر جديدة تعمل بالبطارية  ولكن من المستحيل معرفة ما سيكون هذا النموذج بالضبط، وذلك على الرغم من أن هذا الإعلان الجديد يغذي التقارير السابقة التي تفيد بأن فورد ستحصل على نسختها الخاصة من فولكس فاجن ID.5 GTX، وسيتم أيضًا تجميع سيارة فورد الكروس أوفر الجديدة هذه في كولونيا وتوصف حاليًا باسم "سبورت كروس أوفر".

فورد تتعاون مع فولكس فاجن لبناء سيارات كهربائية جديدة

السيارة الكهربائية الثالثة الجديدة التي تعمل عليها فورد حاليًا هي نسخة كهربائية بالكامل من Puma، وسيتم تقديم سيارة الكروس أوفر حاليًا في أوروبا مع مجموعة مختارة من المحركات الهجينة الخفيفة، ومن المقرر أن تدخل النسخة الخالية من الانبعاثات إلى الإنتاج في مصنع كرايوفا التابع لشركة فورد في رومانيا في عام 2024، ستمتلك فورد تجارياً موديلات Transit Courier ، Tourneo Courier و Transit Custom و Tourneo Custom و E-Transit متاحة كمركبات كهربائية بحلول عام 2024.

 

وتريد شركة فورد مضاعفة حجمها المخطط له من السيارات الكهربائية القائمة على MEBإلى 1.2 مليون وحدة خلال إطار زمني مدته ست سنوات بموجب الاتفاقية الموسعة حديثًا بينها وبين فولكس فاجن، حيث كانت في السابق خطتها بيع 600000 مركبة كهربائية بناءً على هندسة المركبات الكهربائية من فولكس فاجن، وبالنسبة لشركة فولكس فاجن، فإن توسيع التعاون يعني دخولًا إضافية تعتمد على التقنيات الموجودة بالفعل.

Ford VOLKSWAGEN سيارة كهربائية MEB سيارة اوروبا

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