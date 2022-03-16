بالاسم والعنوان.. مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بكافة المحافظات

ننشر قائمة مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لسهولة الوصول إلى الخدمات التي تقدمهم سواء فيما يخص الصحة النفسية أو علاج الإدمان.

مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدماند

مستشفى العباسية للصحة النفسية

تقع مستشفى العباسية للصحة النفسية بمحافظة القاهرة، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 21/9/1997 بناءً على القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1997، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 21/1/1998 بناءاً على قرار وزير الصحة رقم 32 لسنة 1998.

تم إنشاء المستشفى عام 1883، ومساحتها الحالية تبلغ 64 فدان تقريبا، وكانت قصراً لأحد الأمراء، واندلع فيه حريق كبير التهم القصر، ولم ينجو من ذلك الحريق سوى مبنى مكون من طابقين تم طلاءه باللون الأصفر، وتحول بعد ذلك إلى أول مستشفى عقلي بالقاهرة عام 1883م.

العنوان

1 شارع صلاح سالم – بجوار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – مدينة نصر – القاهرة.

مستشفى الخانكة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

مستشفى الخانكة

تقع مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 21/9/1997 بناءً على القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1997، وليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 21/1/1998 بناءاً على قرار وزير الصحة رقم 32 لسنة 1998.

تم إنشاؤها سنة 1912 في عهد الخديوي عباس حلمي في منطقة صحراوية وعلى مساحة 570 فدان، تبقى منها الآن ضمن مساحة المستشفى الفعلية تقريباً 171 فدان.

العنوان

شارع المستشفى المركزى بجوار التأمين الصحى - نهاية شارع المحكمة الجديدة - مدينة الخانكة - القليوبية.

مستشفى حلوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان

مستشفى حلوان

تقع مستشفى حلوان للصحة النفسية بمحافظة القاهرة، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 21/9/1997بناءاً على القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1997، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 21/1/1998 بناء على قرار وزير الصحة رقم 32 لسنة 1998.

المستشفى مقامة على مساحة تبلغ حاليا 40 فدان، وتم افتتاح المستشفى فى يوم الأحد الموافق 5 شعبان 1401هـ ، الموافق 7 يونيو سنة 1981.

العنوان

مستشفى الصحة النفسية بحلوان – امتداد شارع منصور- بين العزبتين-حلوان- القاهرة.

مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

مستشفى مصر الجديدة

تقع مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية بمحافظة القاهرة، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 21/9/1997بناءاً على القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1997، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 21/1/1998 بناءاً على قرار وزير الصحة رقم 32 لسنة 1998.

العنوان

طريق المطار– بجوار المجمع الإدارى لمصر الطيران.

مستشفى المعمورة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

مستشفى المعمورة

تقع مستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الإسكندرية، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 21/9/1997 بناءاً على القرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1997، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 21/1/1998 بناءاً على قرار وزير الصحة رقم 32 لسنة 1998.

المستشفى مقامة على مساحة تبلغ حاليا 52000 متر مربع، وتم افتتاح المستشفى أكتوبر 1967.

العنوان

مستشفى المعمورة للطب النفسي– شارع النبوي للمهندس– الملاحة –المنتزة– الاسكندرية.

مستشفى بورسعيد للصحة النفسية وعلاج الإدمان

مستشفى بورسعيد

تقع مستشفى بورسعيد للصحة النفسية بمحافظة بورسعيد، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 1/5/2007 بالقرار الجمهوري رقم 148 لسنة 2007، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 1/7/2008.

تم افتتاح المستشفى لاستقبال المرضى سنة 2006، وبنيت المستشفى على مساحة 19 ألف متر مربع وأكثر من نصف المساحة مناطق خضراء ، والمستشفى حاليا تحت التطوير لانضمامها الى منظومة التامين الصحى الشامل.

العنوان

امتداد شارع 23 ديسمبر- متقاطع مع شارع قناة السويس- أمام مساكن المروة من جانب ومساكن السيدة خديجة من جانب آخر- حى الزهور– بورسعيد.

مستشفى أسيوط للصحة النفسية وعلاج الإدمان

مستشفى أسيوط

تقع مستشفى أسيوط للصحة النفسية بمحافظة أسيوط، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 1/5/2007 بالقرار الجمهوري رقم 148 لسنة 2007، وليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 1/7/2008.

العنوان

4 ش الملك فيصل - بجوار مديرية الشئون الصحية بأسيوط ومستشفى الصدر بأسيوط .

مستشفى بنها للصحة النفسية وعلاج الإدمان

مستشفى بنها

تقع مستشفى بنها للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 26-1-2009بناءاً على القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2009، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 1-7-2010.

تم افتتاح المستشفى عام 1990، تبلغ مساحتها الكلية 5500متر. وتبلغ مساحة المبانى بالمستشفى 1500م وحديقة على حوالى 1000متر.

العنوان

شارع كلية العلوم خلف مستشفى صدر بنها- بجوار مركز تدريب مديرية الصحة بالقليوبية – بنها - القليوبية.

مستشفى العزازى للصحة النفسية وعلاج الإدمان

مستشفى العزازى

تقع مستشفى العزازي للصحة النفسية بمحافظة الشرقية، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 26-1-2009 بناءاً على القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2009، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 1-7-2010.

العنوان

قرية كفر العزازى "تقع فى منتصف الطريق الذى يربط قرية كفر العزازى ومدينة القرين "- مركز أبو حماد - محافظة الشرقية.

مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية وعلاج الإدمان

مستشفى شبين الكوم

تقع مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية بمحافظة المنوفية، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 26-1-2009بناءاً على القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2009، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 1-7-2010.

تم إنشاء المستشفى فى 1999، وتم افتتاحها في 18/6/2005، والمستشفى تقع على مساحة 3270 متر مربع، منها مساحة المبانى 1900متر.

العنوان

مستشفى شبين الكوم للصحة النفسية - (مجمع المستشفيات) - قرية ميت خلف - مدينة شبين الكوم – محافظة المنوفية.

مستشفى طنطا للصحة النفسية وعلاج الإدمان

تقع مستشفى طنطا للصحة النفسية بمحافظة الغربية، وهي مقامة على مساحة 4500 متر مربع وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 26/1/2009 بناءاً على القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2009، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 1/7/2010.

العنوان

مستشفى الصحة النفسية بطنطا- شارع عبد الحى مشهور - متفرع من شارع الجيش - بجوار مستشفى طنطا الجامعى – طنطا - الغربية.

مستشفى بنى سويف للصحة النفسية وعلاج الإدمان

تقع مستشفى بني سويف للصحة النفسية بمحافظة بني سويف، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 26-1-2009بناءاً على القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2009، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 1-7-2010.

أنشئت المستشفى عام 1984، ومساحتها الحالية حوالي فدان واحد، وكانت قسم تابع للمستشفى العام "قسم النفسية والعصبية سابقاً" ثم تم فصله وتحويله إلى مستشفى مستقل في 5/8/2002 بقرار مديرية الشئون الصحية رقم 4736 لسنة 2002.

العنوان

مستشفى بني سويف للصحة النفسية- كورنيش النيل- خلف مستشفى بنى سويف العام- محافظة بني سويف.

مستشفى المنيا للصحة النفسية وعلاج الإدمان

تقع مستشفى المنيا للصحة النفسية بمحافظة المنيا، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 26-1-2009بناءاً على القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2009، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 1-7-2010.

العنوان

مستشفى المنيا للصحة النفسية– خلف جهاز مدينة المنيا الجديدة- مدينة المنيا الجديدة– محافظة المنيا.

مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان

تقع مستشفى سوهاج للصحة النفسية بمحافظة سوهاج، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 26-1-2009 بناءاً على القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2009، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 1-7-2010.

أقيمت المستشفى على مساحة من الأرض تقدر بحوالى فدان، وكانت عبارة عن مبنى تم بناؤه عام 1962 على مساحة 200 متر مربع.

العنوان

المقر الحالي المؤقت (لحين الانتهاء من تطوير المقر الدائم): طريق ناصر الزراعى، أخميم، مركز أخميم، سوهاج بجوار مستشفى أخميم المركزي.

المقر الدائم (وهو تحت التطوير): مستشفى سوهاج للصحة النفسية - شارع التحرير بجوار مستشفى الحميات ومستشفى الأمراض الصدرية – سوهاج.

مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان

تقع مستشفى أسوان للصحة النفسية بمحافظة أسوان، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 26-1-2009 بناءاً على القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2009، ليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 1-7-2010.

العنوان

السد العالى شرق – بجوار الحجر الصحي – أسوان.

مستشفى دميرة للصحة النفسية وعلاج الإدمان

تقع مستشفى دميرة للصحة النفسية بمحافظة الدقهلية، وقد تم ضمها لديوان عام وزارة الصحة بتاريخ 15/4/2010 بناءاً على القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 2010، وليتم ضمها للأمانة العامة للصحة النفسية بتاريخ 1/7/2010.

تم إنشاؤها على مساحة 1788.6 متر مربع، بالإضافة لمساحة الحديقة 1371.50 متر مربع، وقد افتتحت أولاً كعيادات خارجية، ثم تم افتتاح الأقسام الداخلية بتاريخ 1/3/2012.

العنوان

مستشفى دميرة للصحة النفسية- قرية دميرة (السرايا)- مركز طلخا- الدقهلية.