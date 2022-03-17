أحلى من المطاعم.. طريقة عمل طعمية في المنزل

طعمية من الأكلات التي يعشقها كثير من الأشخاص ما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم والمحلات نظرا لمذاقها الشهي والمختلف.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد، المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل طعمية في البيت.



مقادير طعمية



1 كوب فول مدشوش منقوع

2 بصلة خضراء

3 فص ثوم

نصف كوب شبت

نصف كوب بقدونس

نصف كوب كزبرة خضراء

بيكنج صودا

2 بيض

ملح

كمون

كزبرة جافة

بطاطس مبشورة

سمسم محمص

زيت للقلي

خبز بلدي للتقديم



طريقة تحضير طعمية



- في محضر الطعام يضاف الفول المدشوش مع الكزبرة والشبت والبقدونس والبصل الأخضر والثوم ويخلط

- يضاف البيض والملح والكمون والكزبرة والبطاطس المبشورة والبيكنج صودا .

- يشكل الخليط على شكل أقراص وتغطى بالسمسم .

- تقلى الطعمية في الزيت وتقدم مع الخبز البلدي .