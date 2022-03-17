حماية المستهلك: عشان الأسعار تستقر في السوق لازم يكون في وفرة ومعها تشديد الرقابة

أكد المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة المصرية واجهزتها المختلفة لا تدخر جهدا في شبيل ضبط الأسعار في الاسواق في ظل الظروف الحالية، والأمة العالمية في ظل الحرب الروسية الاوكرانية.

وأضاف أيمن حسام، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء،

أنه :"عشان الأسعار تستقر في السوق لازم يكون في وفرة ومعها تشديد الرقابة".

وفي السياق نفسه أشار أيمن حسام، إلى أن لم يشعر المواطنين بتداعيات أزمة جائحة كورونا رغم تأثيرها الواضح على العالم بأكمله، لافتا إلى أن هذا الأمر يعود للجهود الجبارة للإدارة المصرية.

وأردف المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن لجنة إدارة الأزمة الحالية مشكلة من الوزراء المعنيين بكل الأمور التي تهم المواطنين، وفي حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمور في مصر لحظة بلحظة.

