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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجيب الريحاني.. الضاحك الباكي الذي يلقي النكات حتى فى الأوقات الصعبة.. نوستالجيا

نجيب الريحاني
نجيب الريحاني

لم يكن الفنان الكبير الضاحك الباكي نجيب الريحاني خفيف الظل فى أعماله فقط، بل إنه كان كذلك فى حياته اليومية والعادية.

وكان نجيب الريحاني، خفيف الظل وسريع البديهة، يضحك ويلقي النكات حتى فى أصعب الأوقات والأزمات، حيث واجه الكثير من المواقف الصعبة فى حياته، ولكنه كان يقابلها بالضحك وخفة الظل.

وكثيرا ما تعرض الفنان الراحل نجيب الريحاني لأزمات مالية ومرت عليه الكثير من الفترات وهو مفلس، ومن تلك المواقف عندما جلس على مقهى فى شارع عماد الدين واقترب منه أحد المتسولين وقال له: "حاجة لله يا بيه"، ليرد عليه الريحاني معقبا: "الله يسهلك ممعيش غير شلن".

ورد عليه الشحات بكل بساطة، قائلا: "كفايا أوى رضا من عند ربنا هاته يابيه"، فضحك الريحاني وأعجبته خفة ظل الشحات وسرعة بديهته، وبالفعل كافأه ومنحه الشلن الذي يملكه.

وخلال الحرب العالمية الأولى، كان نجيب الريحاني يعاني من الأزمة المالية معاناة شديدة، وكان يجبر أحيانا على تناول الطعمية فى وجباته الثلاثة خلال اليوم، والسبب هو وجود رجل يبيعها وكان الوحيد الذى يقبل أن يبيعها للفنانين المخلصين ومنهم الريحاني.

الضاحك الباكي نجيب الريحاني سريع البديهة الأوقات والأزمات أزمات مالية

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