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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإحكام الرقابة على الأسواق.. تحرير 70 مخالفة متنوعة خلال حملات مكثفة بالمنيا

تموين المنيا يحرر
تموين المنيا يحرر مخالفات

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار تكثيف تنفيذ الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وإدارة التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والجهات المعنية.

حيث واصلت مديرية التموين تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون، ولاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة، منها 53 مخالفة من خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود ميزان – تصريف وتجميع - قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة إلى ضبط 17  مخالفة في مجال متابعة الأسواق، لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفات اخرى.
 

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