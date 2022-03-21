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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مأساة سيدة تحتاج لـ 3 عمليات جراحية في الأذن والعين والمرارة

السيدة نوارة
السيدة نوارة

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، في برنامجها صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، تقريرا مصورا لمأساة سيدة تحتاج لـ 3 عمليات جراحية في الأذن والعين والمرارة.


وخلال التقرير، قالت نوار: "أنا أرملة وليس لدي أبناء وسنى 50 عاما وعندي مشاكل بالجملة في صحتي، واحتاج لـ 3 عمليات جراحية في الأذن والعين والمرارة.


وأضافت نوارة، أنها تعيش لوحدها وليس لديها أي أحد يخدمها وتحتاج لإجراء هذه العمليات حتى تستطيع مساعدة وخدمة نفسها.

وناشدت الإعلامية عزة مصطفى، القادرين التدخل لحل أزمة نوارة، مؤكدة أنها تعاني من مشاكل كثيرة تستحق المساعدة.
 

عزة مصطفي مأساة سيدة صالة التحرير 3 عمليات السيدة نوارة

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