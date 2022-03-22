ميدو يهاجم يورجن كلوب: خايف من مدرب السنغال.. واتأثرت بهجومه عليك

هاجم أحمد حسام ميدو، يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بعد تصريحاته عن عدم الدفع بالسنغالي ساديو ماني في مباراة نوتنجهام بكأس الاتحاد الإنجليزي، أسوة بمحمد صلاح نجمنا المصري، مشددا على أن المدرب خاف من أليو سيسيه، مدرب السنغال.

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "عمري ما شوفت مدرب بيقول كده في الدنيا، من المفترض أن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مصلحته فقط تكمن في مصلحة ليفربول، ولكن من المفترض ألا ينظر لمصلحة ماني أو صلاح"

وأضاف: "ماتش مصر والسنغال ملوش دعوة بليفربول، ورسالتي لكلوب إنت كده اتأثرت بالهجوم اللي كان عليك من أليو سيسيه، مدرب السنغال، قبل كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون".

وختم حديثه قائلا: "غياب ماني عن مباراة نوتنجهام رغم جاهزيته وتصريحاته بعد المباراة عن وجود عدل بين صلاح وماني، دي مش قصتك، مصلحة فريقك ليفربول بس هي اللي تهمك، وليس مصلحة أي لاعب، وانت خفت من أليو سيسيه".