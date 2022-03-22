رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل سفير السويد بالقاهرة

استقبل رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الثلاثاء، السفير هوكان ايمسجورد، سفير السويد بجمهورية مصر العربية.

ورحب رئيس الإنجيلية بسفير السويد، وقدم عرضًا سريعًا لنشاط الطائفة الإنجيلية والهيئة الإنجيلية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما استعرض قيادات الهيئة الإنجيلية أنشطة وحدات وقطاعات الهيئة الإنجيلية المختلفة، ودورها في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات، بجانب مشاركتها في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال رئيس الإنجيلية إن الدولة المصرية تقوم بدور ضخم في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، نتيجة الصراعات العالمية، كما تشهد الدولة المصرية خطوات جادة في دعم العمل التنموي الأهلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أشار السفير السويدي إلى مدى احتياج بلاده إلى العمل على دعم قيم الحوار والدمج المجتمعي، تحديدًا في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به أوروبا، بسبب نزوح وتنوع اللاجئين من مختلف الثقافات والجنسيات، كما أشاد هوكان بخبرة الهيئة الإنجيلية ونشاطها في تأصيل قيم الحوار والعيش المشترك، بجانب دورها الوطني والتنموي في خدمة المصريين.

شارك في اللقاء من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وسميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، ومايكل الضبع، رئيس قطاع التمويل والاستثمار.