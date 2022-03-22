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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد: تحسن في الطقس بداية الأسبوع المقبل

طقس
طقس

كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر بدأت فصل الربيع في يوم ٢١ مارس، مؤكدة انه مازال الجو باردا وأقل من المعدلات الطبيعية.

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أنه مع بداية الأسبوع المقبل ستتحسن الأحوال الجوية، لافتا إلى أن غدا سيشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة وخاصة على الطرق المفتوحة. 

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نشهد حاليا أمطارا متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والاسكندرية، ومطروح، مستدركة أن القاهرة معرضة مساء غد لأمطار خفيفة.

إيمان شاكر مركز الاستشعار فصل الربيع الجو بارد رياح مثيرة

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