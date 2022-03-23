خبير اقتصادي: رفع أسعار الفائدة حافظ على الاستثمارات الأجنبية في مصر|فيديو

قال محمد نجم، الخبير الاقتصادي، إن هناك مجموعة من المصاعب التي واجهت العالم، والتي جعلت موضوع التضخم مُعقدًا، مؤكدًا أن جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية ليست وحدها السبب الرئيسي في التضخم الذي حدث.

وأضاف محمد نجم، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن تكلفة الشحن البحري تضاعفت ببداية 2021، إضافة إلى وجود أزمة النفط في منتصف عام 2021، وأعقبها أزمة الغاز في أوروبا وتضاعف سعره ووصل إلى 120 يورو.

وتابع الخبيرالإقتصادي، أن هناك بعض المواطنين لديهم شك، بأن ارتفاع الأسعار ليس ناتجاً نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو غير صحيح، مؤكدًا أن أغلب دول العالم تعاني بسبب تلك الأوضاع.

وأشار محمد نجم إلى أن مصر قامت بعمل رد فعل استباقي للحفاظ على الاستثمارات، وقامت برفع “أسعار الفائدة” مما كان له تأثير إيجابي للحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في مصر.