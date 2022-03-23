شديد البرودة .. درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس بارد على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري نهارا، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



كما توقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، أمطار خفيفة الى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وهناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 17 08

الإسكندرية 15 11

وادى النطرون 16 09

طنطا 17 08

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 10

بلطيم 15 07

مطروح 14 09

السلوم 15 07

سيوة 16 08

بورسعيد 16 10

دمياط 15 10

الزقازيق 17 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 18 08

السويس 17 09

العريش 16 09

رفح 16 08

رأس سدر 17 11

نخل 18 03

نويبع 18 13

طابا 17 12

كاترين 13 03

الطور 17 13

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 22 14

مرسى علم 21 15

الفيوم 17 08

بنى سويف 17 08

المنيا 18 08

أسيوط 19 07

سوهاج 19 08

قنا 21 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

ادفو 23 11

أبوسمبل 22 12

الوادى الجديد 22 09

شلاتين 25 13

أبو رماد 23 14

حلايب 22 14

رأس حدربة 22 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 35 19

المدينة 32 15

الرياض 35 22

المنامة 30 21

ابوظبى 34 22

الدوحة 32 22

الكويت 30 16

دمشق 10 01

بيروت 14 10

عمان 10 04

القدس 09 06

غزة 15 09

بغداد 27 11

مسقط 30 24

صنعاء 26 14

الخرطوم 38 21

طرابلس 15 09

تونس 17 06

الجزائر 16 12

الرباط 17 08

نواكشوط 31 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 07 00

اسطنبول 07 02

إسلام أباد 32 17

نيودلهى 36 20

جاكرتا 33 25

بكين 15 03

كوالالمبور 34 25

طوكيو 12 05

اثينا 10 06

روما 18 01

باريس 18 05

مدريد 11 09

برلين 16 00

لندن 18 05

مونتريال 06 00

موسكو 08 03-

نيويورك 09 06

واشنطن 16 15

أديس أبابا 24 15