عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شديد البرودة .. درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم

طقس اليوم
طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس بارد على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري نهارا، مائل للبرودة على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.


كما توقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، أمطار خفيفة الى متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشرقية قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وهناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 17 08
الإسكندرية 15 11
وادى النطرون 16 09
طنطا 17 08
شبين الكوم 17 09
دمنهور 16 10
بلطيم 15 07
مطروح 14 09
السلوم 15 07
سيوة 16 08
بورسعيد 16 10
دمياط 15 10
الزقازيق 17 08
المنصورة 16 08
الإسماعيلية 18 08
السويس 17 09
العريش 16 09
رفح 16 08
رأس سدر 17 11
نخل 18 03
نويبع 18 13
طابا 17 12
كاترين 13 03
الطور 17 13
شرم الشيخ 22 13
الغردقة 22 14
مرسى علم 21 15
الفيوم 17 08
بنى سويف 17 08
المنيا 18 08
أسيوط 19 07
سوهاج 19 08
قنا 21 10
الأقصر 22 11
أسوان 23 12
ادفو 23 11
أبوسمبل 22 12
الوادى الجديد 22 09
شلاتين 25 13
أبو رماد 23 14
حلايب 22 14
رأس حدربة 22 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 35 19
المدينة 32 15
الرياض 35 22
المنامة 30 21
ابوظبى 34 22
الدوحة 32 22
الكويت 30 16
دمشق 10 01
بيروت 14 10
عمان 10 04
القدس 09 06
غزة 15 09
بغداد 27 11
مسقط 30 24
صنعاء 26 14
الخرطوم 38 21
طرابلس 15 09
تونس 17 06
الجزائر 16 12
الرباط 17 08
نواكشوط 31 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 07 00
اسطنبول 07 02
إسلام أباد 32 17
نيودلهى 36 20
جاكرتا 33 25
بكين 15 03 
كوالالمبور 34 25
طوكيو 12 05
اثينا 10 06
روما 18 01
باريس 18 05
مدريد 11 09
برلين 16 00
لندن 18 05
مونتريال 06 00
موسكو 08 03-
نيويورك 09 06
واشنطن 16 15
أديس أبابا 24 15

مصر الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة اليوم درجات الحرارة المتوقعة خبراء هيئة الأرصاد الجوية خبراء الأرصاد درجات الحرارة طقس شديد البرودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

أجواء أوروبية.. أمطار متوسطة على فترات وتعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية (شاهد)

الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

ترشيحاتنا

تصغره بـ 53 عامًا.. بيرلسكوني يتزوج «عرفيًا» من عشيقته البرلمانية الإيطالية |شاهد

من قلب الكرملين.. قلعة فلاديمير بوتين الكبرى التي تضم 700 غرفة وتسع كنائس

فاروق جعفر: الجماهير تهول من قوة السنغال.. ومباراة الذهاب ستكون أصعب على منتخب مصر

شديد البرودة .. درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم

بسبب فيروس كورونا.. إلغاء موكب الطرق الصوفية لـ رؤية هلال شهر رمضان

أحمد علي: أصبحت على بُعد 7 أهداف فقط من دخول نادي المائة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

فيديو

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

بالأسعار الجديدة.. عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الأسبوع|فيديوجراف

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ