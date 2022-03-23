9 ملايين.. حملة واسعة لتطعيم الأطفال ضد مرض "شلل الأطفال" في مالاوي

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل بدء مالاوي حملة واسعة لتطعيم الأطفال ضد مرض "شلل الأطفال .

انطلقت في مالاوي حملة تطعيم الأطفال ضد الشلل في إطار جزء كبير من مشروع الوقاية الصحية لتلقيح أكثر من 9 ملايين طفل ضد الشلل، في أربعة بلدان في جنوب وشرق إفريقيا بعد تأكيد تفشي المرض في ملاوي.

بدأت الحملة في ملاوي حيث يتم وضع قطرات من التطعيم في أفواه الأطفال في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة ليلونجوي وبلانتير، أكبر مدن البلاد. كما سيتم توسيع حملة التطعيم الخميس لتشمل البلدان المجاورة، موزمبيق وتنزانيا وزامبيا.

تدعم اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وشركاء آخرون المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بعد التأكد في فبراير من إصابة فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بالشلل بسبب فيروس شلل الأطفال البري في عاصمة ملاوي ليلونغوي.