عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

9 ملايين.. حملة واسعة لتطعيم الأطفال ضد مرض "شلل الأطفال" في مالاوي

شلل الاطفال - أرشيفية
شلل الاطفال - أرشيفية

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل بدء مالاوي حملة واسعة لتطعيم الأطفال ضد مرض "شلل الأطفال .

انطلقت في مالاوي حملة تطعيم الأطفال ضد الشلل في إطار جزء كبير من مشروع الوقاية الصحية لتلقيح أكثر من 9 ملايين طفل ضد الشلل، في أربعة بلدان في جنوب وشرق إفريقيا بعد تأكيد تفشي المرض في ملاوي.

بدأت الحملة في ملاوي حيث يتم وضع قطرات من التطعيم في أفواه الأطفال في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في العاصمة ليلونجوي وبلانتير، أكبر مدن البلاد. كما سيتم توسيع حملة التطعيم الخميس لتشمل البلدان المجاورة، موزمبيق وتنزانيا وزامبيا.

تدعم اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وشركاء آخرون المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال بعد التأكد في فبراير من إصابة فتاة تبلغ من العمر ثلاث سنوات بالشلل بسبب فيروس شلل الأطفال البري في عاصمة ملاوي ليلونغوي.

ملاوي الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية مرض مرض شلل الأطفال حملة التطعيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع ملحوظ .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-3-2022

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

ترخيص وصحة توقيع.. 5 شروط و4 أوراق للبناء في القرى بالقانون

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

ترشيحاتنا

ضوابط التخلص من القمامة وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين..تفاصيل

أنا مظلومة عايزة أخرج| شاهد.. حنين حسام أمام المحكمة أثناء محاكمتها 

سفيرة روسيا لدى إندونيسيا: بوتين يعتزم حضور قمة العشرين

برلمانية: المهاجرون يعيشون في مصر كضيوف بين المواطنين ولاتوجد لهم مخيمات إيواء|صور

هاني توفيق: مصر لديها أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم

ماذا يحدث في المخ أثناء النوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

فيديو

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

بالأسعار الجديدة.. عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الأسبوع|فيديوجراف

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ