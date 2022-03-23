الرئيس السيسى يقبل يد الحاجة سميرة أحمد الأم المثالية الثانية

قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي يد الحاجة سميرة أحمد حسان من محافظة الشرقية، خلال الاحتفالية المرأة المصرية.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التي تناضل في كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسي الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

قدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بحضور الرئيس السيسي وقرينته، السيدة انتصار السيسي، فقرة غنائية بأغنية “ست الحبايب”.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2022، قائلا: “لقد رزقنا إنسانيتك.. فكل التحية والتقدير لك”.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة: “كلمتي اليوم شهادة للتاريخ.. فالأحلام أصبحت حقيقة.. حيث نشرف اليوم بأن تكون بيننا فى القاعة ولأول مرة قاضيات بمجلس الدولة ووكيلات بالنيابة العامة”.

وتابعت أن المجلس القومي للمرأة يعمل بلجان وفروع بكافة المحافظات ببرنامجي حياة كريمة وتنمية الأسر، إلى جانب التنسيق مع الحكومة على كافة الأصعدة.