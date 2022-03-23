شاهد.. بكاء الرئيس السيسي خلال تكريمه للأم المثالية الثانية على الجمهورية

خلال احتفالية المرأة المصرية

بكا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء حديثه وتكريمه للسيدة سميرة أحمد حسان هاشم، الأم المثالية الثانية على مستوي الجمهورية، محافظة سوهاج، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بحضور قرينته السيدة انتصار السيسي.

وفي سياق متصل، وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2022، قائلا: “لقد رزقنا إنسانيتك.. فكل التحية والتقدير لك”.

وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة: “كلمتي اليوم شهادة للتاريخ.. فالأحلام أصبحت حقيقة.. حيث نشرف اليوم بأن تكون بيننا فى القاعة ولأول مرة قاضيات بمجلس الدولة ووكيلات بالنيابة العامة”.

وتابعت أن المجلس القومي للمرأة يعمل بلجان وفروع بكافة المحافظات ببرنامجي حياة كريمة وتنمية الأسر، إلى جانب التنسيق مع الحكومة على كافة الأصعدة.