جفف دموعها وجبر خاطرها..4 مشاهد إنسانية لـ السيسي خلال تكريم الأم المثالية

فى مشهد إنسانى من الدرجة الأولى وأبكى الجميع كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى السيدة بثينة محمد عبد السميع الأم المثالية من ذوى الهمم من محافظة الشرقية وقام بتقبيل يدها 4 مرات واستمع لحديثها كاملا بإهتمام، وجفف دموعها، وقام بتوصيلها لمقعدها بتحريك الكرسى المتحرك الخاص بها بعد تكريمها .

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته احتفالية تكريم الأسرة المصرية والأم المثالية.