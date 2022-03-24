تويتر يضيف ميزة مفيدة لمستخدمي آيفون.. إليك طريقة استخدامها

كشفت شركة تويتر Twitter، عن إضافة ميزة جديدة لمستخدمي تطبيقها على الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل iOS من آبل، والتي ستمثل طريقة مفيدة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة على المنصة.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تسمح ميزة تويتر الجديدة، لمستخدمي هواتف آيفون بإنشاء صور متحركة GIF بطريقة مباشرة عبر كاميرا تطبيق التدوينات المصغرة المخصصة لنظام التشغيل iOS، ومشاركتها في الشريط الزمني الخاص بهم دون الحاجة إلى تحميل فيديو كامل.



وحول خاصية تويتر الجديدة، قالت ستيفاني كورتيز، المتحدثة باسم Twitter، إن المنصة ستقوم بجمع الآراء حول الخاصية الجديدة، لمعرفة تفاعلات مستخدمي أجهزة آيفون معها، ولأخذ فكرة عن التحديثات المستقبلية، ولم توضح متي ستصل الخاصية إلى أجهزة أندرويد.

كيفية إنشاء ومشاركة مقطع GIF على تويتر لآيفون



أولا: افتح تطبيق تويتر على هاتفك الآيفون.

ثانيا: انقر على خيار نشر تغريدة جديدة .

ثالثا: اضغط على أيقونة الصور ثم أيقونة الكاميرا.

رابعا: قم بتحديد خيار مقاطع صور متحركة GIF.

خامسا: اضغط مع الاستمرار على زر التسجيل الخاص بكاميرا تطبيق تويتر لحين الانتهاء من تسجيل المقطع.

سادسا: بمجرد الانتهاء من تسجيل المقطع الخاص بك، انقر على خيار Ues GIF، أسفل يمين المقطع لنقلك إلى صفحة المشاركة، ثم اضغط على زر tweet أعلى يسار الصفحة.

ووفقا لصفحة الدعم الخاصة بـ تويتر، لن يمكنك مشاركة صور GIF الموجودة في التغريدات خارج النظام الأساسي للمنصة، وفي حال قمت بالنقر بواسطة الزر الأيمن في الماوس على ملف GIF، سترى خيار لنسخ عنوان GIF فقط ضمن الخيارات المتاحة، ولا يوجد خيار لحفظ الصورة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف.