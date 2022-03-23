7 نساء كرمهن الرئيس السيسي اليوم.. قصص جهد وكفاح تكللت بالنجاح

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، التي أقيمت اليوم الأربعاء، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وكرم الرئيس السيسي الأمهات المثاليات، كما تم صرف مبلغ 50 ألف جنيه لكل أم مثالية.

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم المعلومات عن الأمهات المثاليات اللاتي كرمهن الرئيس…

فرخندة حسن

هي أول سيدة مصرية تتناول بالبحث صخور القمر، وكان لها ارتباط كبير بأبحاث الجيولوجيا، قبل أن تختتم رحلتها بالعطاء الإنساني.

وهي الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، وأستاذ الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية، والتي سبق وكلفها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإدخال الغاز الحيوي والطاقة الشمسية إلى القري المصرية، كما كان لها دور في فكرة إنشاء المجلس القومي للمرأة.

ولدت فرخندة حسن عام 1930، وحصلت على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة قسم كيمياء جيولوجيا 1952م، ودبلوم علم النفس والتربية عام 1953، ماجستير جيولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة 1966م، دكتوراه في الجيولوجيا من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة عام 1970.

كما حصلت على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى، 1980م، وكانت عضوا بمجلس الشعب في الفترة من 23 يونيو 1979م وحتى 20 مارس 1984م، وعضوا بمجلس الشورى للفترة من 1986 وحتى 1989م ورئيس اللجنة البرلمانية للتنمية البشرية، وعضو بالمجلس البرلماني الأورومتوسطي، وأمين عام المجلس القومي للمرأة.

وعينت عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وهي رئيس مشارك للمجلس الاستشاري للنوع الاجتماعي التابع للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية.

فرخندة حسن

نازلي معوض

هي أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وفي 2019 منحها رئيس الجمهورية الفرنسية وسام جوقة الشرف وهو أعلى وسام تكريم في فرنسا.

نازلي معوض

منى عمر

السفيرة منى عمر محمد عطية مساعد وزير الخارجية السابق، وأمين عام المجلس القومي للمرأة سابقاً، ومقررة لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

تولت مني عمر أيضا منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وكذلك المبعوث الخاص للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور للدول الإفريقية، وأمين عام المجلس القومي للمرأة سابقاً، وتم انتخاب السفيرة مني عمر مؤخرا عضوًا في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.

مني عمر

لميس جابر

الدكتورة لميس جابر كاتبة وأديبة متزوجة من الفنان يحيى الفخراني ووالدة المخرج التليفزيوني شادي الفخراني.

وفي 31 ديسمبر 2015 عينها الرئيس عبد الفتاح السيسي عضواً بمجلس النواب من ضمن النواب 28 الذين يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم.

كما أنها تعمل طبيبة إلى الآن بجانب عملها كصحفية وكاتبة، وقدمت العديد من الأعمال التلفزيونية، ويعد مسلسل الملك فاروق أشهر أعمالها والذي تم إنتاجه في العام 2007، وفيلم مبروك وبلبل والذي تم إنتاجه في العام 1998.

لميس جابر

منى ذو الفقار

حصلت منى ذوالفقار على بكالوريوس العلوم في الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1969 من جامعة القاهرة، وماجستير قانون من جامعة المنصورة عام 1980، كما أنها محامية وناشطة حقوقية ومن أقوى 100 سيدة أعمال في المنطقة العربية حسب تصنيف فوربس، وهي أيضا ابنة الفنان صلاح ذو الفقار وشقيقة رجل الأعمال أحمد ذو الفقار.

وحصلت مني ذو الفقار أيضا على جائزة الأمم المتحدة للتنمية في اليوم العالمي للمرأة عام 1995، واختارتها مجلة تايم الأمريكية واحدة من 100 شخصية قيادية صغيرة السن على مستوى العالم في 1994، ومنحها محافظ القاهرة عام 2000 تكريما خاصا لدفاعها عن حقوق المرأة، وتم منحها وسام جوقة الشرف عام 2009 من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وفي عام 2017 ضمتها مجلة فوربس ضمن قائمة أقوى السيدات العربيات.

كما أنها تشارك في صياغة مشروعات قوانين جديدة وتطوير القوانين الحالية المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية، وهي مدافعة نشطة عن حقوق الإنسان والنساء على المستويين المحلي والدولي، وتعمل جاهدة في حملة من أجل قانون جديد للأسرة، من أجل تحديث البيئة القانونية في مصر، ولمواكبة التغيرات الاجتماعية الخاصة بأوضاع النساء، ولتقديم رؤية ليبرالية منفتحة من أجل المستقبل.

وفي 2013 كانت منى ذو الفقار من بين أعضاء لجنة الخمسين التي تم تعيينها من أجل صياغة دستور جديد للمصريين، وكانت ممثلة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتولت منصب نائب رئيس اللجنة، واستطاعت أن تساهم في الخروج بدستور مصر 2014 ليوازن بين الحياة العامة والخاصة ويراعي حقوق المرأة ويرفض التمييز، وما زالت تعمل على وجود قانون جديد للأسرة، من بين نشاطاتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة، ومن أجل وجود بيئة قانونية حديثة تراعي التغير الاجتماعي.

كما تولت ذو الفقار رئاسة الجمعية المصرية لتحسين صحة المرأة، وتم انتخابها كعضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أنها رئيس مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ورئيس المجموعة الاستشارية الدولية الخاصة بالمرأة بالبنك الدولي، وعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وكانت عضوا بالمجلس القومي للمرأة في الفترة من 2000 إلى 2009، وعضو مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة.

مني ذو الفقار

فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشي كاتبة صحفية وإعلامية مصرية ورئيس جمعية حقوق المواطن في مصر، ولدت بمدينة القاهرة، وهي أرملة علي الشوباشي المثقف اليساري.

ولها كتابات ومقالات في عدد من الجرائد المصرية، وكان لها برنامج سياسي اجتماعي على قناة النيل للأخبار وهو "مطلوب للتعقيب"، كما أن لديها عدة مؤلفات منها "عبارة غزل" و"الخاتم والخاتم" هي عبارة عن مجموعة قصصية، وأول قصة لها كانت "الإنسان".

وفي 12 يناير 2021 ترأست فريدة الشباشي الجلسة الإجرائية لمجلس النواب المصري لتصبح أول سيدة في تاريخ الحياة النيابية تترأس البرلمان المصري .

وعملت فريدة الشوباشي مع أعلام كثيرين من أعلام الأدب والصحافة العربية منهم محمد حسنين هيكل، ونجيب محفوظ و جمال الغيطاني.

فريدة الشوباشي

آمال فهمي

ولدت آمال فهمي بالقاهرة عام 1926، حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة، تعينت بالإذاعة عام 1951، وهي أول من أدخل الفوازير في الإذاعة العربية. كان برنامجها الإذاعي الأشهر "على الناصية"، الذي صادف نجاحا منقطع النظير مع المستمعين منذ انطلاقه في الخمسينيات، شاركت في صغرها في برامج الأطفال التي كان يقدمها "بابا شارو" و"ماما زوزو"، حيث غنت بصوتها الأغنية الشهيرة "قطتي صغيرة ..أسمها نميرة" التي لايزال يرددها الأطفال حتى وقتنا هذا.