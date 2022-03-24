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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلعت يوسف: حاولت ضم شريف للاتحاد السكندري.. وكيروش غير مقتنع به

صدى البلد

 

أكد طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري السابق، أنه حاول ضم محمد شريف نجم الأهلي الحالي لصفوف زعيم الثغر.

وقال يوسف لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت على صدى البلد: كنت ارغب في ضم محمد شريف لنادي الاتحاد السكندري قبل انضمامه لإنبي.

وأفصح: ولكن لخلافات مادية فشل اتمام الصفقة، كان له طلبات مادية فوق استطاعتنا.

وأتم: أشعر أن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول  غير مقتنع بشريف.

 

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الزمالك يتعادل مع سان جورج والمقاولون مع بطل رواندا افريقيا

شهد يوم الأحد الموافق 23 مارس عام 1997 تعادل فريق الزمالك في أديس أبابا مع سان جورج الأثيوبي بهدف لكل منهما.

جاء ذلك في اياب دور الـ32 لدوري رابطة الأبطال في نسختها الأولى بعد التعديل.

أحرز هدف الأبيض الجزائري كمال قاسي سعيد في الدقيقة 37 من الشوط الأول ويصعد حامل اللقب إلى دور ال 16 بمجموع 3-1 للمباراتين.

جاء تشكيل الزمالك في هذه المباراة على النحو التالي:

حسين السيد
طارق مصطفى / مدحت عبد الهادى / نبيل محمود / معتمد جمال
محمد صبري/ اسماعيل يوسف / اسامة نبيه
أحمد الكاس / قاسي سعيد / أيمن منصور

وتعادل يوم السبت الموافق 23 مارس عام 1996 فريق المقاولون العرب في كيجالي مع ريون سبورت بطل رواندا بدون أهداف.

وذلك في لقاء الاياب لبطولة أبطال الكئوس ويصعد المقاولون العرب الي دور ال 16 لسابق فوزه بالقاهره قبل أسبوعين بهدفين مقابل هدف.

حكم اللقاء منح 11 دقيقه وقتا اضافيا لينتهي لقاء المقاولون العرب ونظيره بطل رواندا بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل ذئاب الجبل كل من: أحمد صابر / سمير كمونة / محمد عودة / محمود العارف / سعد عبد الباقي / علي عاشور / أحمد حسين / خالد كامل / عبد الستار صبري / تامر النحاس / مصطفى الصادق.

المقاولون العرب الزمالك الأهلى مدحت عبد الهادي الاتحاد السكندري طلعت يوسف

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