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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا تحقق زيادة في عائد المبيعات السنوي رغم انخفاض عمليات التسليم.. تفاصيل

سكودا تحقق زيادة
سكودا تحقق زيادة في عائد المبيعات السنوي 

سلّمت سكودا عددًا أقل من السيارات بنسبة 12.6٪ في عام 2021 لكنها لا تزال تحقق عائدًا على المبيعات بنسبة 6.1٪ حيث تضرر الإنتاج بشدة بسبب تداعيات فايروس كورونا والنقص الحاد في أشباه الموصلات.

سكودا تحقق زيادة في عائد المبيعات السنوي رغم انخفاض عمليات التسليم

سلمت الشركة التشيكية عدد 878.200 سيارة وحققت 17.7 مليار يورو (14.7 مليار جنيه إسترليني) في الإيرادات بزيادة قدرها 3.9٪ وزيادة كبيرة في الأرباح التشغيلية، بزيادة 43.2٪ حتى 1.08 مليار يورو (899 مليون جنيه إسترليني) كما زاد التدفق النقدي بنسبة 160٪ ليصل إلى 554 مليون يورو (453 مليون جنيه إسترليني)، مما يشير إلى أن الربعين الأولين من عام 2021 قد تحركا "بسلاسة تقريبًا" ، وعانت سكودا من انخفاض كبير في الإنتاج من الربع الثالث فصاعدًا ، بسبب مشكلات توريد قطع الغيار ووقف الإنتاج.

 

صرح كريستيان شينك عضو مجلس إدارة سكودا للتمويل وتكنولوجيا المعلومات خلال المؤتمر السنوي للشركة "كانت سنة 2021 سنة مالية صعبة للغاية، لقد تعاملنا مع الموقف بهدوء وبما يتماشى مع فلسفتنا "الذكية ببساطة، ولقد تمكنا من زيادة أرباحنا التشغيلية مقارنة بالعام السابق إلى أكثر من مليار يورو، وذلك بفضل أداء الفريق الموحد. كما تطورت الإيرادات بشكل إيجابي على الرغم من انخفاض أرقام المبيعات الناتجة عن قيود الإنتاج".

 

تتوقع سكودا أن يخف نقص أشباه الموصلات طوال عام 2022، لكنها أشارت إلى أن الحرب في أوكرانيا ستستثمر في التأثير على الإنتاج، حيث قال توماس شيفر الرئيس التنفيذي "الحرب في أوكرانيا سيكون لها، إلى جانب العواقب الإنسانية والسياسية الوخيمة، تأثيرات ثقيلة إضافية على أعمالنا، ولا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بكل التأثيرات على سلسلة التوريد لدينا، وتكاليف المواد والعواقب الاقتصادية العامة".

 

تعرضت سكودا لضربة شديدة مثل العلامة التجارية الشقيقة فولكس فاجن، وذلك بسبب النقص في أسلاك الأسلاك المصنوعة في أوكرانيا، حيث أوقفت إنتاج Skoda Enyaq iVفي بداية الشهر لكنها قالت إنها ستواصل استخدام نفس المورد.

 

كانت سكودا أوكتافيا هي السيارة الأكثر مبيعًا للشركة، حيث باعت 200.800، تليها Skoda Kamiqبـ 120.700 وسكودا كاروك بـ 119،200، واستحوذت سيارات الدفع الرباعي على 60٪ من إجمالي مبيعات سكودا في عام 2021.

 

كشف شيفر أن سكودا لديها ثلاث سيارات كهربائية قيد التطوير. لم يكشف عن أي تفاصيل عنهم لكنه ألمح إلى أن أوكتافيا كهربائية قيد العمل، وتعمل سكودا مع فولكس فاجن لتطوير خليفة للثنائي الناجح للغاية سكودا سوبيرب وفولكس فاجن باسات.

 

أكدت سكودا أن الهيدروجين ليس على جدول الأعمال ، قائلة إنه "لا يوجد شيء أكثر منطقية من القيادة بالبطارية الكهربائية، وتهدف الشركة إلى زيادة حصتها من المركبات الكهربائية إلى 50-70٪ - وهو رقم متوقع أن تدعمه Enyaq iV، كما ستقدم لغة تصميم جديدة في وقت لاحق من هذا العام. أطلق عليها اسم Modern Solid ، وقد وُصفت بأنها "التغيير الأكثر دراماتيكية بالنسبة لسكودا منذ انضمامها إلى مجموعة فولكس فاجن".

 

سكودا السيارات فايروس كورونا اشباه الموصلات المعلومات تكنولوجيا فولكس فاجن

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