منتخب السعودية يبحث عن تذكرة التأهل إلى كأس العالم أمام الصين.. اليوم

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره منتخب الصين، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، على ملعب الشارقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022

ويستهدف منتخب السعودية بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لحسم التأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم، دون النظر إلى نتائج آخرى.

وخاض منتخب السعودية 8 مباريات في منافسات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في لقاء وخسر مثله.

على الجانب الآخر، فقد منتخب الصين فرصته رسميا في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، حيث حقق فوزا يتيما من أصل 8 مواجهات.

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات آسيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022:

1- السعودية : 19 نقطة

2- اليابان : 18 نقطة

3- أستراليا : 15 نقطة

4- عمان : 8 نقاط

5- الصين : 5 نقاط

6- فيتنام : 3 نقاط