محمد بن راشد: شباب الإمارات يُراهن على إيصالها لآفاق تاريخية غير مسبوقة

بعد تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية

هنّا الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، دولته بعد تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة.

‏وغرّد محمد بن راشد من خلال حسابه الشخصي تويتر: "نبارك لدولة الإمارات نجاحها في تشغيل المحطة الثانية من محطات الطاقة النووية بمنطقة براكة في أبوظبي..".

وتابع :" أبارك لجميع العاملين وأبارك لـ 1800 من أبناء الوطن من المهندسين والمشغلين والمختصين .. أبارك لأخي محمد بن زايد الإنجاز الوطني التاريخي ..".



وأضاف: "70% من المواطنين العاملين في محطات الطاقة النووية تحت سن ٣٥ سنة . نحن دولة شابة . تراهن على شبابها .. ويراهن شبابها على إيصالها لآفاق تاريخية غير مسبوقة ".