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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يبحث الأثر البيئى لإنشاء خط أنابيب بترول

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهد اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، والمهندس محمد المليجى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “جابكو”، جلسة تشاور مجتمعي لتقييم الأثر البيئى لإنشاء خط أنابيب بترول من رأس بكر حتى رأس شقير.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هند صالح، مدير عام حماية البيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمد أبو شوشة، ممثل عن وزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد الغزالي، مدير عام استشارات السلامة والبيئة بشركة بتروسيف، والمهندس محمد فاروق، مدير عام شركة جابكو والعضو المنتدب، وقيادات المجتمع المدني، والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية بمحافظة البحر الأحمر وممثلي شركات قطاع البترول الشقيقة.

ويعتبر إنشاء خط أنابيب نقل البترول بين المناطق المذكورة خطوة هامة فى رفع كفاءة نقل الزيت الخام.

ومن خلال العرض التقديمي لشركتي “جابكو” و"بتروسيف"، تمت الإشارة إلى أن مسار خط الأنابيب المقترح تم استنادا إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في اعتبارها أقصر مسار وأكثرها أمانا.

فى السياق ذاته، استمع مسئولو شركة بتروسيف وجابكو إلى جميع استفسارات الحضور ومناقشتها والرد عليها.

 

غارب البحر الأحمر رأس غارب القيادات التنفيذية الجمعيات الأهلية وزارة البترول والثروة المعدنية

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