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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصانع الملابس تطالب بسرعة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج

صناعة الملابس والغزل
صناعة الملابس والغزل والنسيج

طالب بيان مشترك لغرفتي الصناعات النسيجية، وصناعة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمنسوجات بسرعة وتسهيل فتح الاعتمادات المستندية لقطاع الصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أسوةً بقطاع المواد الغذائية وذلك حتى لا تتوقف عدد كبير من المصانع نتيجة لنقص مستلزمات الإنتاج.

وطالب مصنعو الملابس بالإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج حتى لا تتكبد الشركات تكلفة إيجار الحاويات التي تتحصل بالدولار لصالح شركات أجنبية، والذي يسهم في زيادة التكلفة للمنتج النهائي والتنسيق مع الشركة القابضة للغزل والنسيج بخصوص توفير مستلزمات الإنتاج من الغزول والأقمشة.

ودعا البيان رئيس مصلحة الجمارك لحضور اجتماع عاجل مع ممثلي غرفتي الصناعات النسيجية، وغرفة صناعة الملابس والمفروشات، والمجالس التصديرية ذات الصلة لحل المشكلات والعوائق التي تواجه تسهيل دخول الخامات.

وشارك في الاجتماعات كل من محمد المرشدي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية،  والدكتور محمد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات، وماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، وحمدي الطباخ، وكيل غرفة صناعة الملابس والمفروشات، والمهندس هاني سلام، ممثلاً عن المجلس التصديري للمنسوجات والمفروشات، وأعضاء مجالس إدارات كل من وتناول الاجتماع عرضاً للمشاكل والتحديات والمعوقات، التي تواجه قطاعات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.

وأكد المشاركون في الاجتماعات أنه تم الاتفاق على بعض النقاط الهامة والتي يجب دراستها وسرعة الاستجابة لها، وبذلك سوف تعود على قطاع الصناعات النسيجية، والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية مردوداً اقتصادياً يستطيع من خلاله مواجهة التحديات الاقتصادية الطارئة، على سبيل المثال، وارتفاع سعر الصرف، علاوة على إحجام أغلب الدول المصدرة عن الوفاء بتعهداتها من تصدير ما يحتاجه القطاع من مستلزمات إنتاج، والتحديات اللوجستية التي تحد من النمو وتدفق الاستثمارات، والترقب الاقتصادي الناتج عن الأزمة العالمية الراهنة.

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