كيف نستقبل شهر رمضان ؟ .. روشتة شرعية يضعها كبار العلماء

بقي أسبوع واحد على استقبال شهر رمضان المعظم لعام 1443هـ-2022م، ليتسابق ويتنافس المسلمون في الاستعداد لشهر الطاعات والمغفرة والنفحات، ويبحثون عن إجابة لسؤال كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان، حيث إن شهر رمضان شهر عظيم ومبارك وفيه نفحات ورحمات ليست موجودة في شهر غيره.

كيف نستقبل شهر رمضان ؟

وحول كيفية الاستعداد واستقبال شهر رمضان المبارك يؤكد كبار العلماء على أن هناك أمورًا متعددة يمكن الاستعانة بها للتدريب على صيام شهر رمضان 2022، وكذلك العبادة وتلاوة القرآن والاستعداد لقيام ليله وكذلك استثمار ليلة القدر من خلال حُسن استثمار الأيام العشر الأواخر من شعبان والتي باتت تنقضي سريعاً ولم يتبقى منها إلا سبعة فقط فبادر بحسن استثمارها.

يقول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، إن الله اختار شهر رمضان من دون الشهور لنزول القرآن فيه، وربط الله وهو عليم بكونه وأسراره بين القرآن والليل، فقال تعالى (إِنَّا أَنـزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ).

وأشار إلى أن ليلة القدر هي خير من ألف شهر، منوها بأن الليل فيه عبادة قد يغفل عنها الكثير، وهي قوله تعالى "قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلاً * نِصفَهُ أَوِ انقُص مِنهُ قَلِيلاً * أَو زِد عَلَيهِ وَرَتِّلِ القُرآنَ تَرتِيلاً" في الصلاة في الليل وقيامه ومنها الاعتكاف والتهجد.

وأكد أنه لابد من الاهتمام بالليل والعبادة فيها، لفضلها ومكانتها في هذا التوقيت وخاصة في شهر رمضان، منوها أن شهر رمضان فيها ليل ونهار، فالنهار فيه الصيام والليل فيه القيام.

ويمضي الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، قائلاً: يمكننا الاستعداد لاستقبال شهر رمضان بعدة أمور منها:

1- تنظيم اليوم والرجوع إلى تقسيمه إلى يوم وليلة.

2- التدريب على الصيام، والتلاوة، والقيام وغير ذلك من العبادات والطاعات.

3- اتباع هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- بالإكثار من الصيام في شهر شعبان ييسر على المسلم مهمة الصيام في شهر رمضان ولا يشعر بعناء في تلك العبادة العظيمة، وذلك لأن شعبان شهر يتناسب في المناخ وطول النهار وقصره مع شهر رمضان لأنه الشهر الذي يسبقه مباشرة، فالتعود على الصوم فيه ييسر على المسلم ذلك.

4- القرآن الكريم ومدارسته وتلاوته ومحاولة ختم المصحف في شهر شعبان، وذلك لتيسير قراءته وختمه في شهر رمضان، فقراءة القرآن عبادة نيرة، تعين المسلم على باقي العبادات في شهر رمضان وغيره، وهي تنير قلب المسلم وتشرح صدره، فلا ينبغي للمسلم أن يتركها ولا يقصرها على رمضان، إلا أنه يزيد منها فيه لاستغلال هذه الدفعة الإيمانية والنفحة الربانية.

5- ألا ننسى أن نذكر بأهم ما يعين على ذلك كله ألا وهو ذكر الله عز وجل، وقد ورد الحث على الذكر في كتاب الله وسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فمن القرآن قوله تعالى: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ} وقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ}، ويقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نصيحة عامة: «لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ». [رواه أحمد].

6- بذكر الله يعان المؤمن على كل ما أراد أن يقبل به على ربه عز وجل.

روشتة شرعية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان

كما أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، كيفية الاستعداد لشهر رمضان الكريم، مؤكدًا أنه على المسلم أن يتوب لله عز وجل توبة نصوحًا، وأن يقضي ما عليه من حقوق الناس وأن يصل رحمه ويقضي ما عليه من فرائض لم يؤدها لأن دين الله أحق أن يقضى.

ونبه المفتي إلى خطورة الإسراف في النفقات من طعام وشراب في شهر رمضان، منوها بأننا في حاجة إلى تعديل بعض السلوكيات، خاصة تلك المنافية للشهر الكريم مثل الإسراف الشديد رغم أنه شهر الصوم، وكل النصوص الشرعية تدعو إلى الاقتصاد وعدم الإسراف، فديننا دين الوسطية في كل شيء.

وقال علام: "لا ننكر التوسعة على الأهل ولكن في حدود الضوابط الشرعية وبدون إسراف، فرمضان فرصة حقيقية ودرس عملي لمن أراد أن يقتصد ويدرب نفسه على عدم الإسراف"، محذراً من التحجج بالصوم لتعطيل مصالح الناس، مؤكدًا أن النموذج النبوي في رمضان كان خير مثال على الحركة والعمل الدؤوب في رمضان.

وتابع: وقد كانت أغلب الانتصارات في رمضان ولم يكن الصوم مانعًا من أن يعمل الناس ويجتهدوا في العمل.

تطهير الباطن وتنقية القلب

فيما يذهب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى القول بإنه فيما ورد عن السلف الصالح، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أرشدنا إلى عمل يجعل لصاحبه حظًا من النعيم في الدنيا والمكانة العليا بالآخرة.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن سلامة الصدر للناس عمل عظيم يهب صاحبه النعيم في الدنيا، والمكانة العُليا في الآخرة، وجدير بالمسلم أن يُحسن الاستعداد لرمضان بتطهير الباطن، وتنقية القلب.

واستشهد بما أخرجه ابن ماجه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله تعالى عنه-، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ»، قَالُوا: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ، قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لَا إِثْمَ فِيهِ، وَلَا بَغْيَ، وَلَا غِلَّ، وَلَا حَسَدَ».

وواصل: أهل الإكثار من الأعمال الصالحة هم أهل البشرى بالخير والرحمة، فقال تعالى: «وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» الآية 25 من سورة البقرة.

