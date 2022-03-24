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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير الكويت يعزي ملك البحرين في وفاة «شيخة بنت سلمان»

أمير الكويت
أمير الكويت

بعث  أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.

كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى  الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الشيخة شيخة بنت سلمان بن حمد آل خليفة.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد  ببرقية تعزية مماثلة.

استقبل الشيخ نواف الأحمد بدار يمامة، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ومحمد الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومحمد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة ووزير دولة لشؤون الشباب، حيث أدوا اليمين الدستورية أمام  أمير الكويت بمناسبة تعيينهم بمناصبهم الجديدة.

ووجّه أمير الكويت، الوزراء نحو مزيد من الجهد والعطاء لما فيه مصلحة ورفعة الوطن، قائلاً: حرصكم على بلدكم، وأنكم راح تؤدون الأمانة اللي في أعناقكم بكاملها بالوفاء والتقدير لشعب الكويت.. عليكم مسئولية لا تتضايقون منها، أنتم تخدمون وطنكم، والمهم أن خدمة الوطن فوق كل شيء، مهما صار، وإحنا واثقين كل الثقة بأبناء الكويت، وأنتم من أبناء الكويت وحريصين كل الحرص والتقدير لمصلحة بلدكم وشعبكم، وبارك الله فيكم، والله يعينكم ويوفقكم إن شاء الله لخدمة وطنكم، والله يعينكم، يا هلا، والله يعينكم، موفقين".

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