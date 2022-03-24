رئيس "الدولي للخماسي": مصر قادرة على تنظيم البطولات العالمية بجدارة

أكد كلاوس شورمان، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، قدرة مصر في تنظيم أي حدث رياضي، قائلا "أشكر الحكومة المصرية الممثلة في وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على استضافة كأس العالم في مصر، ونحن على ثقة دائما من قدرة مصر على تنظيم هذه البطولة في أكمل صورة".



وأضاف "بالرغم من كافة الظروف التي يمر بها العالم حاليا سواء استمرار جائحة كورونا أو الحرب الدائرة حاليا في أوروبا، لكننا نتواجد حاليا في مصر لأولى بطولات الموسم من سلسلة كأس العالم، وهو ما يؤكد حالة الأمن التي تتمتع بها مصر".



وتابع "نظام البطولة الحالية مختلفة تماما، وهو الذي سيتم به منافسات الدورة الأولمبية القادمة في باريس 2024، وأشكر الاتحاد المصري والجامعة الأمريكية والرعاة على تلك البطولة.

وأتم: لقد تمت الموافقة على أن تقام بطولة العالم المقررة في يوليو القادم هنا في القاهرة وذلك بعد اعتذار الصين التي كان من المقرر أن تستضيف البطولة".

وتستضيف ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث خلال الفترة من 22 إلى 27 مارس الجاري.