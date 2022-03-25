الحاج ضيوف: أنصح صلاح بالبقاء في ليفربول.. وحسام حسن قدوتي

أبدى الحاج ضيوف، نجم منتخب السنغال السابق، عن سعادته بالتواجد في مصر قبل ساعات من مواجهة منتخبي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم.

وقال ضيوف عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إنه يملك ذكريات عظيمة في مصر، مبديًا حزنه للمواجهة بين مصر والسنغال في المرحلة النهائية للتصفيات المونديال ولكنها في النهاية ليست حربًا.

وأوضح أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر كان موفقاً في الاستعانة ببعض الأساطير في جهازه المعاون مثل وائل جمعة وعصام الحضري ومحمد شوقي.

وأشار إلى أن حسام حسن أسطورة الكرة المصرية هو مثله الأعلى وقدوته منذ أن كان ناشئًا، مؤكدًا أن الكرة المصرية لديها العديد من المواهب ولكنها في النهاية تعاني بسبب عدم خروج المواهب لأوروبا لارتفاع الرواتب في الدوري المصري.

وأكد الحاج ضيوف أن منتخب السنغال لن يواجه محمد صلاح فقط بل يواجه منتخب مصر ككل.

ونوه "إذا لعبت على لاعب واحد فقط فإنك لا تحترم المنافس، نحن نواجه مصر، وليس صلاح، والعكس بالنسبة للمنتخب المصري وساديو ماني، إذا أوقفنا محمد صلاح، فهناك تريزيجيه، وكذلك أحمد سيد زيزو"

وتابع "لا بد من احترام المشاهدين والمشجعين، جئنا لمصر لتحقيق نتيجة إيجابية، والتظاهر بأننا أبطال أفريقيا ليس من الحكمة في هذا التوقيت".

ورشح ضيوف، لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو للرحيل إلى أوروبا واللعب لأي فريق هناك لأنه يملك الموهبة والسرعة.

ونصح صلاح قائد منتخب مصر بالبقاء مع ليفربول، لأنه سيبدأ مشواره من الصفر مع أي فريق آخر.

وأشار إلى أن صلاح وماني يستحقان الحصول على الكرة الذهبية، ولكن لن يتم تقديرهما لأنهما أفارقة ولن يتم منحهما المال مثل باقي نجوم الدوري الإنجليزي لأنهما ينتميان للقارة السمراء.

وأكد أن النجوم الأفارقة يجدون معاناة كبيرة في أوروبا، لأنهما لا يحظيان بنفس الدعم مثل باقي الجنسيات الأخرى من قارات مختلفة.