عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 مصريين يتنافسون بنصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

تنطلق بعد قليل منافسات اليوم الرابع لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 22 حتى 27 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
ويشهد اليوم إقامة منافسات الدور نصف النهائي للرجال.


ويخوض 7  أبطال مصريين منافسات نصف النهائي وهم : محمد الجندي  , إسلام حامد ، أحمد أشرف ، محمد حسام ، معتز وائل ، مهند طارق ، و إياد الكاشف.


و تم تقسيم الـ 36 لاعب المتأهلين للدور نصف النهائي إلى مجموعتين تضم الاولى أبطال مصر إسلام حامد ، أحمد أشرف ،  و محمد الجندي . بينما تضم المجموعة الثانية الابطال محمد حسام ، معتز وائل ، مهند طارق ، و إياد الكاشف.


وبحسب النظام الجديد للعبة يتأهل 18 لاعبا فقط من الـ 36 إلى النهائي.
 

وأقيمت أمس منافسات السلاح الترتيبية للرجال، واحتل أحمد أشرف المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 235 نقطة ، وجاء إسلام حامد في المركز الثامن برصيد 225 نقطة ، ثم مهند طارق  في المركز الخامس عشر برصيد 215 نقطة ، ومحمد الجندي في المركز السابع عشر برصيد 210  نقطة ، و إياد الكاشف في المركز 22 برصيد 205 نقطة ، ومعتز وائل  في المركز 32 برصيد 195 نقطة ، وأخيرا محمد حسام  في المركز الـ 35  في الترتيب  العام برصيد 185 نقطة. 


وتصدر  الكازاخستاني بافل إلياشنكو الترتيب العام برصيد 245 نقطة  ، وجاء أحمد أشرف في المركز الثاني ، ثم المكسيكي إميليانو هرنانديز في المركز الثالث برصيد 230 نقطة .

وتنطلق اليوم منافسات نصف النهائي للمجموعة الأولى في تمام الساعة 11 صباحا بمسابقة النقاط الإضافية للسلاح يليها السباحة ثم الليزر رن (العدو والرماية) في تمام الساعة 12 ظهرا.

فيما تبدأ منافسات المجموعة الثانية في تمام الثالثة عصرا.

ويتأهل إلى النهائي السبع لاعبين الاوائل من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل اربع لاعبين تحقيقا للنقاط في المجموعتين ليكتمل  الـ 18 لاعب المتأهلين للنهائي.


وكانت لاعبتي منتخبنا الوطني أميرة قنديل و ملك إسماعيل قد تأهلتا لنهائي السيدات أمس . 
ويقام نهائي السيدات ونهائي الرجال غدا السبت.


ويقود منتخبنا الوطني للخماسي الحديث جهازاً فنياً مكوناً من 46 مدربا لمنتخبات الكبار والناشئين والشباب، بقيادة المدير الفني رؤوف حسام و ياسر حفني المستشار الفني ومحلل الأداء.

ويشارك في البطولة نحو 250 لاعبا ولاعبة ومدرب واداري من 40 دولة.

كأس العالم للخماسى الحديث كأس العالم السلاح إياد الكاشف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال والقنوات الناقلة

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

ترشيحاتنا

تفاصيل زيارة النجم العالمي فان دام لمصر في 27 مارس الجاري

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف

بصواريخ كاليبر.. روسيا تعلن تدمير مستودع وقود كبير للجيش الأوكراني قرب كييف

بقوة 1341 حصان .. ديوس Vayanne  في إعلان تشويقي جديد.. فيديو وصور

الحاج ضيوف يتوقع نتيجة مباراة مصر والسنغال وميدو يتحداه

مصر والسنغال.. عقوبة الشغب باستاد القاهرة تصل للحبس وغرامة 100 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

وفاة مطرب شعبي شهير في عمر الشباب.. فيديو جراف

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ