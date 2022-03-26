خاصة من النقد الأجنبي.. خطة الحكومة لترشيد الإنفاق

أرسل مجلس الوزراء كتابا دوريا للوزراء والمحافظين لترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٤ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

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وأوضح الكتاب الدوري، أنه سيتم تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التی تطرأ عليها لعدم تحمل الخزانة العامة للدولة أية أعباء إضافية في هذه المرحلة.

وأكد أنه سيتم التنبيه على جميع الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الإنفاق الحكومي وعدم إجراء أي تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ مشروعات جديدة إلا بعد مراجعة وموافقة الوزير المختص.