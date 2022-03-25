البحرين: الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن

أكد علي بن محمد الرميحي، وزير الإعلام البحريني، على ما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين من اهتمام ورعاية للشباب البحريني باعتبارهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، لما يملكونه من طاقات إبداعية وخلاقة ساهمت في رفع اسم مملكة البحرين في كافة المحافل العالمية.

وأشاد الوزير الرميحي، بحرص الحكومة، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفعيل دور الشباب البحريني في العملية التنموية الشاملة التي تعيشها المملكة، والاستفادة من قدراتهم في الابتكار والانجاز والدفع بهم ليكونوا في الطليعة وفي كافة المجالات.

كما أشاد وزير الإعلام بالجهود المثمرة والدور الكبير الذي يقوم به الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، في تمكين الشباب البحريني.