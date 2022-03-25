عطل عالمي يضرب يوتيوب وتيك توك وYahoo Mail

فوجئ العديد من مستخدمي موقع مشاهدة الفيديوهات الشهير يوتيوب Youtube، وتطبيق مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok، وخدمة البريد الالكتروني ياهو Yahoo Mail، صباح اليوم الجمعة 25 مارس، بتعطلهم عن العمل بشكل مفاجئ.

وسجل موقع تتبع الأعطال DownDetector، عددا كبيرا من الشكاوى عن تعطل الخدمات الثلاثة في عدد من الدول، والذي بدأ منذ الساعة السادسة صباحا، واستمر حتي كتابة هذا التقرير.

عطل يتسبب بتوقف تطبيق تيك توك الصيني

وأبلغ أكثر من 6 آلاف من مستخدمي تطبيق تيك توك حول العالم عن وجود عطل بالتطبيق جعل آلاف المستخدمين في دول مختلفة غير قادرين على الدخول إلى حساباتاتهم وقراءة التعليقات ومشاهدة مشاركات الآخرين ميع إصدارات التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وموقع الويب.

وأوضحت مؤشرات موقع "Down Detector"، المتخصص في مراقبة انقطاعات الإنترنت والتطبيقات حول العالم، عن وجود عطل مستمر بتطبيق تيك توك الصيني، حيث يعاني حوالى 56 % من المستخدمين من مشكلات بالتطبيق، بينما عاني حوالى 39 % من المتأثرين من صعوبات في الاتصال بخوادم الموقع، وحوالى 14 % منهم واجه معظمهم صعوبة مشاركة الفيديوهات.

عطل بتطبيق تيك توك

عطل مفاجي يضرب يوتيوب

وقد طال العطل أيضا موقع يوتيوب إلى جانب بعض خدمات جوجل التي توقفت عن العمل صباح اليوم، فجأة، كان من بينها خدمة البحث وتطبيق جيميل وحتى خدمة ترجمة جوجل ومتجر جوجل بلاي، وبالرغم من عودة جميع خدمات الشركة الأمريكية للعمل بشكل طبيعي إلا أن انقطاع موقع يوتيوب مستمر حتي الآن.

ويظهر موقع Downdetector، المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية الشائعة، ارتفاعا مفاجئا في تقارير شكاوى المستخدمين الذين يواجهون عطلا فنيا بموقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب، بلغ عددها أكثر من 6 آلاف شكوي، كانت معظم المشاكل المبلغ عنها حوالي 53% من المتأثرين أبلغوا عن عدم تمكنهم من بث الفيديوهات، بينما أوضح 38% منهم أنهم غير قادرين على الوصول للخدمة عبر التطبيق، و9% منهم واجهزا صعوبة في الوصول للخدمة عبر موقع الويب.

عطل بتطبيق يوتيوب

ووفقا لموقع "Downdetector"، ظهرت العديد من الشكاوى عن تطبيق البريد الالكتروني "ياهو" منذ بداية اليوم، إذ بلغت نسبة الأعطال المبلغ عنها عن وجود مشكلة في الاتصال بالخادم حوالي 59%، وفي استقبال الرسائل 23%، وتسجيل الدخول 18%.