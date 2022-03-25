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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| تدشين "مشروع الفهاد الوقفي للزراعة الذكية " بالقصيم

صدى البلد

دشن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم انطلاق توسعة " مشروع الفهاد الوقفي للزراعة الذكية "، بمناسبة أسبوع البيئة المقام تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

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ويقام المشروع على مساحة تزيد عن 250 ألف م2 بتكلفة تزيد عن 18 مليون ريال وينتج أكثر من 3000 طن سنوياً من الخضروات والفواكه الموسمية وأكثر من 50 صنفا من الحمضيات من خلال البيوت الزجاجية المقامة على مساحة 3 هكتارات ونصف.

ويعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز جانب الزراعة الذكية وتوفير المياه عبر نظام تحكم للري والمناخ, وسيسهم هذا المشروع الوقفي في إمداد السوق بحوالي 3 ملايين كيلو من المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية.

اقتصاد السعودية Finance Food Gorceries Real Estate اقتصاد

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