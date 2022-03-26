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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تراكم الإنذارات..

تأكد غياب الونش.. كيروش يبحث ضم مدافع جديد لمباراة إياب منتخب مصر والسنغال

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

كلف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني جهازه المعاون بترشيح أحد مدافعي الدوري الممتاز من أجل استدعاؤه للانضمام إلى صفوف الفراعنة الكبار في مباراة الإياب أمام منتخب السنغال يوم الثلاثاء المقبل في الدور الحاسم لتصفيات كاس العالم بقطر 2022.

 

جاء ذلك بعد تأكد غياب محمود حمدي الونش مدافع منتخب مصر عن مباراة الإياب أمام السنغال ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم "مونديال قطر 2022" وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

 

ويغيب الونش عن المباراة بعد حصوله على بطاقة صفراء خلال مباراة الذهاب أمام السنغال التي أقيمت  بإستاد القاهرة، بعدما تلقي بطاقة صفراء خلال مباراة الجابون ضمن مشوار الفراعنة في المونديال.
 

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره السنغالي على استاد عرين الأسود الجديد بالعاصمة السنغالية داكار مرة أخرى يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور الحاسم من تصفيات المونديال.

 

تفاصيل المباراة..

 

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

 

استطاع محمد صلاح  تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

 

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

 

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لإصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

 

بعد تعرض محمد عبد المنعم للإصابة ونزوله مرة أخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر إبراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

 

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

 

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

 

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

 

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.

 

 

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