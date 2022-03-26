تهدد الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.. البحرين تدين هجمات الحوثي على السعودية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجمات التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية على مدار يوم أمس الجمعة.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا": "هذه الهجمات الإرهابية الآثمة على المنشآت النفطية لا تستهدف فقط أمن واستقرار المملكة العربية السعودية فقط وإنما يراد بها الإضرار بأمن امدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، وتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأضافت: "البحرين تعرب عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات دفاعية لردع هذا العدوان الحوثي الجبان، وتؤكد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام هذه الاعتداءات الممنهجة والمتكررة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وأمن الطاقة العالمية".

ومنذ قليل، أعلن التحالف العربي رصد إطلاق مليشيات الحوثي هجمات عدائية من مطار صنعاء الدولي، ومحافظة الحديدة، تجاه جنوب السعودية.

وأكد التحالف أنه يراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة، مشيرًا إلى أن الهجمات العدائية اُطلقت من مطار صنعاء الدولي، ومحافظة الحديدة.

وقال التحالف إن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لاستهداف المدنيين، والمنشآت الاقتصادية، لافتًا إلى أنه ما زال يراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق هجمات عدائية من تلك المواقع.

وتأتي الهجمات الحوثية الجديدة بعد ساعات من استهداف المليشيات المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة السعودية.