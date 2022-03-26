أشرف العربي: الدول النامية أكثر المتضررين من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية

أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، أن قضية التغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الضارة تحظى بزخم شديد دوليًا ومحليًا.

وأضاف العربي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى لمعهد التخطيط القومى بعنوان التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، أن الدول النامية رغم أنها ليست المسئول المباشر عن تلك التغيرات المناخية إلا أنها المتضرر الأكبر من هذه التداعيات السلبية والتى ستنعكس لديهم على خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن أهمية انعقاد هذا المؤتمر تنطلق من استعداد مصر لاستضافة مؤتمر السابع والعشرين للأطراف بشأن تغيّر المناخ كوب COP27، حيث تتناول جلساته خبرات دولية وإقليمية فى التعامل مع آثار تغير المناخ على المدن فى مصر وإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنظور الأفريقى لتغير المناخ، والجهود المصرية فى مجال التخفيف والتكيف مع المتغيرات المناخية.

يشار إلى أن معهد التخطيط القومي ينظم مؤتمره الدولي السنوي على مدار اليوم وغدا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة" بالقاهرة 26 - 27 مارس 2022.

ويتناول المؤتمر قضايا خاصة بالأثار المتوقعة للتغيرات المُناخية وسياسات المواجهة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، والحوكمة والمخاطر والسلامة البيئية وعلاقتها بالتغيرات المناخية، والجهود المصرية في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المُناخية، والقضايا ذات الأولوية في قمة تغير المناخ COP 27 في شرم الشيخ

ويشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الخبراء والأكاديميين من البنك الدولى، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، ومنظمة العمل الدولية، والجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة من العديد من القيادات التنفيذية العاملة في الوزارات والجهات الحكومية المعنية.