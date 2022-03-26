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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بالمسئولين لعلاجها على نفقة الدولة

صدى البلد

أرسلت القارئة ندى محمد رشاد تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاجها على نفقة الدولة.

وقالت القارئة في استغاثتها: أنا ٢٣ عاما، ومقيمة في ميت غمر بمحافظة الدقهلية ومريضة سكر نوع أول وباخد انسولين لانتوس وابيدرا واحتاج أن يتم علاجي على نفقة الدولة لعدم قدرتي على شراء العلاج.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بحالها للتواصل مع مقدمة الشكوى الاتصال على رقم 01284777503.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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